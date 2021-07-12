Важный контракт: развитие сельского хозяйства в крае выходит на новый уровень

В конце июня в Алтайском крае прошёл ежегодный агропромышленный форум «День сибирского поля — 2021». Этот год стал рекордным по количеству участников: мероприятие посетили представители 275 компаний, в том числе из-за рубежа.

Компании-участники представили сельхозтехнику, оборудование для животноводства, семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты. По традиции все с нетерпением ждали презентацию новинок сельского хозяйства, и компания ТД «Комплекс Агро» представила на выставке экспонат, который точно войдет в историю форума. Это самая большая зерносушилка — «Алтай-85», её высота почти 15 метров!

2020 год показал нам, что будущее АПК, как и экономики, зависит от внедрения новых технологий, поэтому ещё одним достижением агрофорума стало подписание стратегически важного соглашения для развития сельского хозяйства на Алтае. Контракт о стратегическом партнерстве заключили генеральный директор и собственник компании ТД «Комплекс Агро» Дмитрий Беляев и директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Россельхозбанк как опорный банк агропромышленного комплекса страны стремится окружить аграриев комфортными и полезными сервисами, которые необходимы для качественного развития сельского хозяйства. Например, платформа «Свое Фермерство» создана для ведения агробизнеса онлайн, где предприниматели могут закупать семена, удобрения и средства защиты растений, сельхозтехнику и другие товары. Другая цифровая площадка «Свое Родное» позволяет фермерам напрямую продавать свою продукцию потребителям без посредников и без наценок.

Отметим, что ТД «Комплекс Агро» и Россельхозбанк сотрудничают более 5 лет по программе льготного кредитования. За прошлый год было реализовано 70 совместных проектов на объем инвестирования более 200 млн рублей. За 2021 год уже было совершено совместных сделок на сумму более 220 млн рублей.

Нет сомнений, что ресурсы Россельхозбанка в сочетании с многолетним опытом ТД «Комплекс Агро"выведут Алтайское сельское хозяйство на новый современный и технологичный уровень развития.

ООО «ТД Комплекс АГРО»

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