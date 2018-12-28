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В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за возможного загрязнения воздуха в Бийске и Барнауле, пишет алтайский ЦГМС.

Смог. Туман.
Смог. Туман.
Михаил Хаустов

Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе городов Бийск и Барнаул. Предприятиям и автотранспорту рекомендуют сократить выбросы в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности с 15 часов 28 декабря до 10 утра 30 декабря.

Накоплению загрязняющих веществ способствует холодная и маловетреная погода. Напомним, в ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет. С 30 декабря по 3 января районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. Установится спокойная, умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Сильных морозов не прогнозируют.

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