В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха

Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе городов Бийск и Барнаул. Предприятиям и автотранспорту рекомендуют сократить выбросы в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности с 15 часов 28 декабря до 10 утра 30 декабря.
Накоплению загрязняющих веществ способствует холодная и маловетреная погода. Напомним, в ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет. С 30 декабря по 3 января районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. Установится спокойная, умеренно морозная погода, преимущественно без осадков. Сильных морозов не прогнозируют.