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Жизнь

Вдова Евгения Евстигнеева умерла во сне

Заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась на 56 году жизни, пишет Газета.ру. Об этом в Instagram сообщил актер Станислав Садальский.

Ирина Цывина в роли Надежды в спектакле «Белла Чао».
Ирина Цывина в роли Надежды в спектакле «Белла Чао».
Alexey Schekinov / ru.wikipedia.org

Он написал, что Ирина Цывина умерла во сне. Актриса театра и кино Ксения Хаирова подтвердила информацию и рассказала, что тело Цывиной увезли в морг ночью 18 апреля. Причина смерти станет известна после экспертизы.

Ирина Цывина (слева).
Ирина Цывина (слева).
instagram.com/stassadal

Хаирова уверяет, что 14 апреля с Цывиной все было в порядке. У актрисы были гости, она накрывала на стол и отмечала день рождения своей подруги.

По информации «МК», незадолго до смерти соседка слышала дикий грохот и громкие крики, а после этого уже сын Ирины Цывиной нашел ее мертвой.

Чем известна Ирина Цывина

Ирина Цывина — вдова актера Евгения Евстигнеева, разница в возрасте с ним составляла 37 лет. Она прожила с Евстигнеевым шесть лет вплоть до его смерти в 1992 году.

Кинодебют Цывиной был в 1988 году, когда она сыграла в комедии Сергея Никоненко «Елки-палки» вместе с Евстигнеевым, Леонидом Куравлевым, Леонидом Ярмольником и другими. Многим актриса известна ролью мамы главного героя Максима Макарова в сериале «Кадетство» и «Кремлевские курсанты».

Также она появлялась в недавних сериалах «Полицейский с Рублевки», «Мертвое озеро», «Ольга» и «Шакал».

В 2018 году она заявила о желании уйти в монастырь, оставив актерскую деятельность.

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