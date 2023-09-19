Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию

Теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна. Когда произошла смена - неизвестно.
Отмечается, что Кряжева - это девичья фамилия женщины.
Ранее в Кремле рассказали, как продвигается расследование гибели Евгения Пригожина.
Вдова Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» официально сменила профессию, сообщает СПАРК.
Теперь ее зовут Кряжева Любовь Валентиновна. Когда произошла смена - неизвестно.
Отмечается, что Кряжева - это девичья фамилия женщины.
Ранее в Кремле рассказали, как продвигается расследование гибели Евгения Пригожина.
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