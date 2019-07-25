Вдова Сергея Доренко развеяла его прах в Крыму

«Он сказал мне как-то в своём духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву» <…>Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать — «вот и все», — написала Юлия Доренко в Instagram.

По ее словам, Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. «Даже сейчас я не могу сказать — «вот и все». Ты с нами. Здесь и сейчас», — написала вдова

«Юля, вы очень сильная женщина! В руках прах дорогого и любимого человека и маленькие ладошки дочек! И последние секунды вместе! И сколько мыслей в это время в голове и безмолвных посланий Сергею! Отпустили красиво! Простились достойно! И мы, благодаря Вам — прочувствовали это», пишут комментаторы.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы от разрыва аорты во время езды на мотоцикле, пишет bfm.ru.