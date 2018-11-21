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Жизнь
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Вдова знаменитого алтайского актера и писателя Шукшина на старости лет вновь вышла замуж

71-летний российский музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака. Молодожены расписались 20 ноября в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы.

Лидия Федосеева-Шукшина, актриса.
Лидия Федосеева-Шукшина, актриса.
Анна Зайкова

Представитель и пресс-секретарь Бари Алибасова Людмила Николаева официально подтвердила порталу «Дни.Ру» факт бракосочетания. «Да, сегодня утром в Кутузовском загсе столицы они расписались. Оба счастливы» — сообщила Николаева.

Для обоих это уже не первый брак. У Бари он шестой, у Шукшиной — пятый.

Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей.
Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей.
открытые источники

Роман между знаменитостями завязался еще в далеком 1995-м году. Отношения продюсера и актрисы продлились целых три года, что для любвеобильного Алибасова являлось настоящим рекордом. После расставания у обоих остались доверительные и хорошие отношения.

Как пишет «Вечерняя Москва», во время торжественной церемонии молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами и уверенно поставили свои подписи в брачном листе.

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