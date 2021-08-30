Вдовий день. Почему 30 августа нужно помогать бездомным и сиротам

30 августа отмечают День Мирона, который еще называют Вдовьими Мочами. Рассказываем, почему в этот день стоит проявить милосердие к окружающим.

Кому посвящен праздник?

Во Вдовий день православные чтят память священномученика Мирона Кизического. Он жил в 3 веке и служил пресвитером в церкви одного из греческих городов. Святой всегда отстаивал права прихожан.

Однажды во время рождественского богослужения в храм ворвались посланные главой города солдаты. Они обвинили христиан в ереси и арестовали их, чтобы доставить в суд. Но Мирон встал на защиту единоверцев. За это его схватили и подвергли истязаниям.

Дрова. СС0

Традиции и обычаи на Вдовий день

На Вдовий день славяне старались подражать святому Мирону и вершили благие дела. Они помогали вдовам, сиротам и обездоленным по хозяйству, рубили для них дрова, приносили продукты.

Кроме того, прародители 30 числа делали заготовку на зиму.

Спичка. Огонь. СС0.

А еще в праздник сжигали старые и ненужные вещи, с которыми, по поверью, уходят беды и несчастья.

Также, чтобы избавиться от нечисти и выгнать злых духов, хозяева домов подвешивали под потолком обувь. Чем выше, тем лучше.

Что запрещено 30 августа

Конфликт , ссора. pixabay.com

На День Мирона нельзя:

Ходить в церковь и на кладбища;

Поминать в доме черта;

Ссориться с близкими и обижаться;

Отказывать нуждающимся в помощи.

Приметы на Вдовий день

Поле. Природа. Дождевые тучи. СС0