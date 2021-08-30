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Жизнь

Вдовий день. Почему 30 августа нужно помогать бездомным и сиротам

30 августа отмечают День Мирона, который еще называют Вдовьими Мочами. Рассказываем, почему в этот день стоит проявить милосердие к окружающим.

Бедность. Бездомный.
Бедность. Бездомный.
СС0

Кому посвящен праздник?

Во Вдовий день православные чтят память священномученика Мирона Кизического. Он жил в 3 веке и служил пресвитером в церкви одного из греческих городов. Святой всегда отстаивал права прихожан.

Однажды во время рождественского богослужения в храм ворвались посланные главой города солдаты. Они обвинили христиан в ереси и арестовали их, чтобы доставить в суд. Но Мирон встал на защиту единоверцев. За это его схватили и подвергли истязаниям.

Дрова.
Дрова.
СС0

Традиции и обычаи на Вдовий день

На Вдовий день славяне старались подражать святому Мирону и вершили благие дела. Они помогали вдовам, сиротам и обездоленным по хозяйству, рубили для них дрова, приносили продукты.

Кроме того, прародители 30 числа делали заготовку на зиму.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0.

А еще в праздник сжигали старые и ненужные вещи, с которыми, по поверью, уходят беды и несчастья.

Также, чтобы избавиться от нечисти и выгнать злых духов, хозяева домов подвешивали под потолком обувь. Чем выше, тем лучше.

Что запрещено 30 августа

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

На День Мирона нельзя:

  • Ходить в церковь и на кладбища;
  • Поминать в доме черта;
  • Ссориться с близкими и обижаться;
  • Отказывать нуждающимся в помощи.

Приметы на Вдовий день

Поле. Природа. Дождевые тучи.
Поле. Природа. Дождевые тучи.
СС0
  • По небу ходят черные тучи — грядет продолжительное ненастье;
  • Хорошая погода — к ранней весне;
  • Журавли улетели на юг — значит, скоро ударят морозы.
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