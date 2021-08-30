Вдовий день. Почему 30 августа нужно помогать бездомным и сиротам

Кому посвящен праздник?
Во Вдовий день православные чтят память священномученика Мирона Кизического. Он жил в 3 веке и служил пресвитером в церкви одного из греческих городов. Святой всегда отстаивал права прихожан.
Однажды во время рождественского богослужения в храм ворвались посланные главой города солдаты. Они обвинили христиан в ереси и арестовали их, чтобы доставить в суд. Но Мирон встал на защиту единоверцев. За это его схватили и подвергли истязаниям.
Традиции и обычаи на Вдовий день
На Вдовий день славяне старались подражать святому Мирону и вершили благие дела. Они помогали вдовам, сиротам и обездоленным по хозяйству, рубили для них дрова, приносили продукты.
Кроме того, прародители 30 числа делали заготовку на зиму.
А еще в праздник сжигали старые и ненужные вещи, с которыми, по поверью, уходят беды и несчастья.
Также, чтобы избавиться от нечисти и выгнать злых духов, хозяева домов подвешивали под потолком обувь. Чем выше, тем лучше.
Что запрещено 30 августа
На День Мирона нельзя:
- Ходить в церковь и на кладбища;
- Поминать в доме черта;
- Ссориться с близкими и обижаться;
- Отказывать нуждающимся в помощи.
Приметы на Вдовий день
- По небу ходят черные тучи — грядет продолжительное ненастье;
- Хорошая погода — к ранней весне;
- Журавли улетели на юг — значит, скоро ударят морозы.