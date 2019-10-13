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Жизнь

Вдвоем не обхватишь: в Алтайском крае нашли гигантскую сосну

Жительница Быстроистокского района обнаружила многовековую сосну в Верх-Озернинском бору, сообщает сайт проекта «Самое большое дерево».

Сосна в Быстроистокском районе
Сосна в Быстроистокском районе
http://usynovizakaznik.blogspot.com

Татьяна Копылова вместе с семьей уже несколько лет наблюдет за гигантской сосной — ее обхват 410 см. Это одно из самых больших деревьев в регионе на данный момент. Больше него только две сосны — одна в Солонешенском районе, другая в Кислухинском заказнике.

«Несколько лет назад мы случайно увидели это дерево и были просто поражены его размерами. С тех пор всякий раз, когда едем отдыхать на Завьяловское озеро в соседнее село Верх-Озёрное, мы обязательно посещаем Верх-Озёрнинский борок, где растёт эта красавица. Здесь много вековых сосен, но самое-самое вот эта наша сосна», — рассказала Татьяна.

Татьяна Копылова одна из многих жителей края, которые активно делятся информацией о деревьях-патриархах с организаторами марафона «Самое большое дерево». Они помогают экспертному сообществу собирать ценную информацию о состоянии леса.

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