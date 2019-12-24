Вебинары становятся главными помощниками в самостоятельной подготовке к экзаменам

Термин «вебинар» пришёл к нам из виртуального мира, впитав в себя значение «дистанционный семинар или урок». И в этом мире в настоящее время имеется впечатляющий набор разнообразных возможностей для удалённого обучения учащихся средних школ. Дело в том, что современная школьная инфраструктура далеко не всегда способна правильно организовать учебный процесс. Слишком много отвлекающих моментов присутствует в классе. А перегруженный не всегда уместными формальностями преподаватель просто не успевает индивидуально заниматься с отстающими учениками.

В такой ситуации удалённые уроки онлайн, предлагаемые на специальных обучающих сайтах, становится эффективным помощником для школьников, желающих самостоятельно улучшить успеваемость, занимаясь на дому. На таких интерактивных порталах всегда можно подобрать нужные вебинары по математике или физике, на которых опытные преподаватели подробно расскажут обо всех нюансах изучаемого предмета. Обучающие видео ролики помогают подготовиться к единому государственному экзамену, понять ход решения сложных задач, узнать дополнительные сведения по конкретной теме.

Дистанционное обучение практикуется во всех развитых странах мира, становясь весомой частью общеобразовательной системы. Если раньше репетитор должен был приходить к вам на дом, то сегодня он с таким же успехом вещает с экрана монитора. При этом исчезает определённая неловкость персонального контакта учителя с учеником, а заодно и многочисленные отвлекающие факторы.

Понятно, что подобные занятия требуют от учащегося не только внимания и усидчивости, но и ответственности, выражающейся в понимании важности самостоятельной подготовки. Без такого понимания даже самый качественный вебинар попросту обесценивается, так как контроль в таком формате осуществляется в лучшем случае родителями. Однако, сегодня многие учащиеся средней школы отлично понимают, что от поступления в высшее учебное заведение напрямую зависит будущий жизненный успех. Поэтому подготовка к ЕГЭ в выпускных классах идёт полным ходом с использованием всего потенциала очного и дистанционного обучения.

Образовательные порталы также развиваются по всем направлениям, охватывая популярные социальные сети и внедряя в свой функционал мобильные приложения. Возможно, в ближайшем будущем именно такие сайты станут основой эффективных дополнительных занятий, позволяющих успешно проходить экзаменационные испытания.