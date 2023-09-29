29 сентября
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Жизнь

Вебкам-модель основала церковь и стала в ней пастором

Жительница США, занимающаяся вебкамом, основала церковь "для грешников", сообщает "Лента.ру".

Обнаженная женщина.
Обнаженная женщина.
СС0

Вебкам-модель Кристи Лав выросла в консервативной христианской семье, к церкви ее с детства приобщили родители. После замужества она также ходила на богослужения вместе с супругом.

Позже муж и жена столкнулись с финансовыми трудностями. Лав приняла решение стать вебкам-моделью.

После того, как о ее деятельности узнали священнослужители, обоих супругов перестали принимать в церквях. Однако она никогда не теряла веру в Бога и продолжала молиться.

Вскоре модель открыла собственную церковь, которую назвала «Живая вера». По ее словам, это организация «от грешников для грешников»: для тех, кого так же, как и ее, отвергают в других церквях.

В церкви регулярно собирается небольшое количество человек, а каждое воскресенье на богослужениях присутствуют от четырех до семи тысяч человек онлайн.

Ранее комик Слава Комиссаренко женился на вебкам модели, а узнал об этом только во время медового месяца.

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