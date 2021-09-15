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Жизнь

Вечер с «Лодочками» и «Подсолнухом». 3 изысканных блюда для теплого осеннего ужина

Сентябрь украдкой принес за собой холода. Но остатки летнего тепла можно воплотить во вкусном семейном ужине. Altpress.ru подобрал рецепты красивых горячих блюд, способных прогнать осеннюю хандру.

Овощи, еда.
Овощи, еда.
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1 Лодочки из картофеля

Ингредиенты

  • Картофель — 10 штук;
  • Грудинка копченая — 600 г;
  • Сыр твердый — 600 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Специи — по вкусу.
Кастрюля. Картофель.
Кастрюля. Картофель.
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Приготовление

  1. Промыть картофель, очистить его и разрезать вдоль на 2 равные части. Сложить в миску, посолить и приправить специями.
  2. Нарезать сыр и грудинку так, чтобы кусочки по размеру примерно совпадали с картофелинами.
  3. Выложить картошку на противень, сверху положить грудинку и сыр. Закрепить «конструкции» зубочистками, воткнув их посередине.
  4. «Лодочки» поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час.
  5. Заключительный этап — паруса. Нарезанный и слегка согнутый «дугой» сыр нужно закрепить зубочистками на картофеле. Готово!
2 Салат «Подсолнух»

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г;
  • Кукуруза консервированная — 400 г;
  • Шампиньоны маринованные — 200 г;
  • Яйца — 3 штуки;
  • Морковь — 2 штуки;
  • Лук фиолетовый или порей — 1 штука;
  • Маслины — 10−15 штук;
  • Чипсы — 1 банка (пачка);
  • Майонез — 8 столовых ложек;
  • Растительное масло — 2−3 столовых ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный — по вкусу.
Чипсы.
Чипсы.
Из открытых источников в Интернете

Приготовление

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, обжарить на растительном масле и посолить. Готовое мясо дополнительно измельчить.
  2. Отварить промытую морковь и яйца.
  3. Натереть морковь и яйца на терке, нарезать шампиньоны, измельчить лук кубиками.
  4. На большое блюдо выложить слои подсолнуха: на дно — курицу, смазанную майонезом, затем последовательно распределить грибы, яйца, лук, кукурузу. Каждый слой необходимо пропитать майонезом. Отметим, что вместо кукурузы последним слоем можно добавить сыр.
  5. Украсить салат можно маслинами, разрезав их напополам и выложив как «семечки». По краям блюда рекомендуем выложить чипсы — они будут лепестками.
  6. «Подсолнух» можно подавать. Приятного аппетита!
3 Цветная капуста в «кляре»

Ингредиенты

  • Цветная капуста — 1 кочан;
  • Яйца — 3 штуки;
  • Сыр — 150 г;
  • Молоко или сливки — 3−4 столовых ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Масло растительное — 1−2 столовых ложки.
Цветная капуста.
Цветная капуста.
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Приготовление

  1. Цветную капусту разобрать на соцветия, промыть, сложить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль и варить овощ 10 минут.
  2. Слить жидкость, залить капусту холодной водой и повторно слить.
  3. Сыр натереть на мелкой терке.
  4. Взбить яйца венчиком, добавить молоко или сливки, соль и натертый сыр. Перемешать до однородной массы.
  5. Антипригарную форму смазать растительным маслом. Выложить в нее капусту соцветиями вверх, залить яично-молочной смесью.
  6. Выпекать блюдо при температуре 180 градусов 20 минут.
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