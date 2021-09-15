Вечер с «Лодочками» и «Подсолнухом». 3 изысканных блюда для теплого осеннего ужина

1 Лодочки из картофеля
Ингредиенты
- Картофель — 10 штук;
- Грудинка копченая — 600 г;
- Сыр твердый — 600 г;
- Соль — по вкусу;
- Специи — по вкусу.
Кастрюля. Картофель.
СС0
Приготовление
- Промыть картофель, очистить его и разрезать вдоль на 2 равные части. Сложить в миску, посолить и приправить специями.
- Нарезать сыр и грудинку так, чтобы кусочки по размеру примерно совпадали с картофелинами.
- Выложить картошку на противень, сверху положить грудинку и сыр. Закрепить «конструкции» зубочистками, воткнув их посередине.
- «Лодочки» поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час.
- Заключительный этап — паруса. Нарезанный и слегка согнутый «дугой» сыр нужно закрепить зубочистками на картофеле. Готово!
2 Салат «Подсолнух»
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г;
- Кукуруза консервированная — 400 г;
- Шампиньоны маринованные — 200 г;
- Яйца — 3 штуки;
- Морковь — 2 штуки;
- Лук фиолетовый или порей — 1 штука;
- Маслины — 10−15 штук;
- Чипсы — 1 банка (пачка);
- Майонез — 8 столовых ложек;
- Растительное масло — 2−3 столовых ложки;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный — по вкусу.
Чипсы.
Из открытых источников в Интернете
Приготовление
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками, обжарить на растительном масле и посолить. Готовое мясо дополнительно измельчить.
- Отварить промытую морковь и яйца.
- Натереть морковь и яйца на терке, нарезать шампиньоны, измельчить лук кубиками.
- На большое блюдо выложить слои подсолнуха: на дно — курицу, смазанную майонезом, затем последовательно распределить грибы, яйца, лук, кукурузу. Каждый слой необходимо пропитать майонезом. Отметим, что вместо кукурузы последним слоем можно добавить сыр.
- Украсить салат можно маслинами, разрезав их напополам и выложив как «семечки». По краям блюда рекомендуем выложить чипсы — они будут лепестками.
- «Подсолнух» можно подавать. Приятного аппетита!
3 Цветная капуста в «кляре»
Ингредиенты
- Цветная капуста — 1 кочан;
- Яйца — 3 штуки;
- Сыр — 150 г;
- Молоко или сливки — 3−4 столовых ложки;
- Соль — по вкусу;
- Масло растительное — 1−2 столовых ложки.
Цветная капуста.
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Приготовление
- Цветную капусту разобрать на соцветия, промыть, сложить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль и варить овощ 10 минут.
- Слить жидкость, залить капусту холодной водой и повторно слить.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Взбить яйца венчиком, добавить молоко или сливки, соль и натертый сыр. Перемешать до однородной массы.
- Антипригарную форму смазать растительным маслом. Выложить в нее капусту соцветиями вверх, залить яично-молочной смесью.
- Выпекать блюдо при температуре 180 градусов 20 минут.