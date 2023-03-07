Вечер живой музыки и выступление толстеньких нерп. Куда сходить 8 марта в Барнауле

Концерты
В зале Русского камерного оркестра пройдет концерт «Виват, весна». Прекрасным дамам споет народный артист республики Хакасия, заслуженный артист республики Алтай — Артур Марлужоков.
Концерт Сергея Любавина пройдет в ресторане «Барнаул». Сергей Любавин — обладатель титула «Звезда Дорожного радио», восьмикратный лауреат премии «Шансон года в Кремле».
В программе прозвучат такие известные песни, как «Волчонок», «Цветок», «Влади», «Эта женщина», «Нежность», а также песни на стихи Сергея Есенина и новые композиции.
Кино
Все семьей можно сходить на веселую комедию «Папы против мам». Фильм рассказывает о противостоянии двух семей, а точнее пап и мам из каждой. Дети же стараются примирить своих родителей и зовут на помощь дедушку.
Пощекотать нервы можно на сеансе триллера «Бешенство». Отцу с сыном и местным жителям приходится скрываться от обезумевших волков, чей укус несет верную смерть.
Также 8 марта можно сходить на военную драму «Нюрнберг». На улице Нюрнберга советский переводчик Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Между ними вспыхивают чувства, и их любовь преодолеет множество тяжких испытаний.
Театр
Юбилейный вечер Антона Киркова «50/50» пройдет в Театре драмы. Спектакль будет состоять из двух частей.
В первой покажут постановку по автобиографии, написанной самим юбиляром. Во второй части устроят уютный театральный «капустник» с дружескими поздравлениями и официальными чествованиями.
Звездное шоу
Хорошим подарком в Международный женский день станет целое звездное небо в барнаульском планетарии. 8 марта предлагают сразу две программы «Предание о звездах» и «Сокровища Вселенной».
Животные
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приглашает всех желающий в гости. Грациозные тигры и леопарды, пушистые манулы и грозные медведи не прочь пообщаться с гостями и поздравить с праздником.
Водный театр «Нерпинарий» будет проводить свое знаменитое шоу с нерпами 8 марта. Нерпы — единственный в мире вид пресноводного тюленя. В «Нерпинарии» эти очаровательные животные обладают различными талантами.