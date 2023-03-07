Вечер живой музыки и выступление толстеньких нерп. Куда сходить 8 марта в Барнауле

Любимой женщине — жене, девушке, сестре или маме — можно подарить вечер живой музыки, шоу с нерпами и целое звездное небо в барнаульском планетарии. Куда сходить 8 марта в Барнауле — в материале altapress.ru.

Концерты

В зале Русского камерного оркестра пройдет концерт «Виват, весна». Прекрасным дамам споет народный артист республики Хакасия, заслуженный артист республики Алтай — Артур Марлужоков.

Концерт Сергея Любавина пройдет в ресторане «Барнаул». Сергей Любавин — обладатель титула «Звезда Дорожного радио», восьмикратный лауреат премии «Шансон года в Кремле».

В программе прозвучат такие известные песни, как «Волчонок», «Цветок», «Влади», «Эта женщина», «Нежность», а также песни на стихи Сергея Есенина и новые композиции.

Духовой оркестр Барнаула. Виктория Паршкова.

Кино

Все семьей можно сходить на веселую комедию «Папы против мам». Фильм рассказывает о противостоянии двух семей, а точнее пап и мам из каждой. Дети же стараются примирить своих родителей и зовут на помощь дедушку.

Пощекотать нервы можно на сеансе триллера «Бешенство». Отцу с сыном и местным жителям приходится скрываться от обезумевших волков, чей укус несет верную смерть.

Также 8 марта можно сходить на военную драму «Нюрнберг». На улице Нюрнберга советский переводчик Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Между ними вспыхивают чувства, и их любовь преодолеет множество тяжких испытаний.

Фильм «Нюрнберг» Кинопоиск

Театр

Юбилейный вечер Антона Киркова «50/50» пройдет в Театре драмы. Спектакль будет состоять из двух частей.

В первой покажут постановку по автобиографии, написанной самим юбиляром. Во второй части устроят уютный театральный «капустник» с дружескими поздравлениями и официальными чествованиями.

Антон Кирков. Фото: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина.

Звездное шоу

Хорошим подарком в Международный женский день станет целое звездное небо в барнаульском планетарии. 8 марта предлагают сразу две программы «Предание о звездах» и «Сокровища Вселенной».

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Животные

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приглашает всех желающий в гости. Грациозные тигры и леопарды, пушистые манулы и грозные медведи не прочь пообщаться с гостями и поздравить с праздником.

Водный театр «Нерпинарий» будет проводить свое знаменитое шоу с нерпами 8 марта. Нерпы — единственный в мире вид пресноводного тюленя. В «Нерпинарии» эти очаровательные животные обладают различными талантами.