Вечеринка не для всех: кто и зачем в 1915 создал «Общество разумных развлечений» в Барнауле

На протяжении XIX — начала XX века «разумными развлечениями» считались такие формы досуга, как литературные, музыкальные и танцевальные вечера. Эти общества создавали с целью культурной организации жизни населения.
Барнаульское «Общество разумных развлечений» находилось при Народном доме, где сейчас располагается филармония. В его состав вошли 45 человек. Председателем общества избрали Л.П. Ешина, сообщает barnaul-altai.ru. В состав общества входили артисты, чтецы, декламаторы, певцы и музыканты.
Одним из выдающихся событий в жизни барнаульского «Общества» стала постановка пьесы Толстого «Плоды просвещения».
Подобные общества возникали во многих городах России, например, в Томске, Самаре и Челябинске.
Анна Карпова