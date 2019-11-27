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Жизнь

Вечеринка не для всех: кто и зачем в 1915 создал «Общество разумных развлечений» в Барнауле

27 ноября 1915 года в Барнауле организовали «Общество разумных развлечений». Чем занималась эта необычная организация и какие именно развлечения считались «разумными», расскажет altapress.ru.

В балетной студии Народного дома на ул.Республики (ул.Ползунова, 35)
В балетной студии Народного дома на ул.Республики (ул.Ползунова, 35)
retro.moi-barnaul.ru

На протяжении XIX — начала XX века «разумными развлечениями» считались такие формы досуга, как литературные, музыкальные и танцевальные вечера. Эти общества создавали с целью культурной организации жизни населения.

Барнаульское «Общество разумных развлечений» находилось при Народном доме, где сейчас располагается филармония. В его состав вошли 45 человек. Председателем общества избрали Л.П. Ешина, сообщает barnaul-altai.ru. В состав общества входили артисты, чтецы, декламаторы, певцы и музыканты.

Народный дом в Барнауле, где в 1917 году проходили многие заседания всех политических сил. Источник: commons.wikimedia.org
Народный дом в Барнауле, где в 1917 году проходили многие заседания всех политических сил. Источник: commons.wikimedia.org

Одним из выдающихся событий в жизни барнаульского «Общества» стала постановка пьесы Толстого «Плоды просвещения».

Подобные общества возникали во многих городах России, например, в Томске, Самаре и Челябинске.

Анна Карпова

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