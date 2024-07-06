Вечерний костер, кино на полянке. 9 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Детектив Джордана Скотта «Город страха» в «Галактике» — 6 июля, 20:35, 18+
Фантастика Дмитрия Моисеева «Контакты» в «Премьере» — 6 июля, 18:45, 18+
В театр
«Гедда Габлер» в Крепостном театре — 7 июля, 18:00, 16+
«Величие качелей» в Крепостном театре — 6 июля, 19:00, 16+
На прогулку
Пешая прогулка «Ивана Купала» от центральной лестницы Нагорного парка от проекта «Идем пешком» — 6 июля, 21:30, 6+
На игру
Игротека «#393» от проекта «Квиз, плиз!» в «Опере» — 17:00, 18+
В парк
Фестиваль уличного кино в амфитеатре парка «Изумрудный» — 6 июля, 18:00, 0+
На уборку
Уборка реки Пивоварки, сбор на ост. «Столовая Бия» — 6 июля, 10:00, 0+
Для детей
Игры в семейном кругу в парке «Центральный» — 6 июля, 14:00, 6+
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