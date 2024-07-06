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Жизнь

Вечерний костер, кино на полянке. 9 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на выходных, чтобы не скучать: сходить на фестиваль уличного кино, прогуляться по Нагорному парку, сграть в квиз или отправиться в театр.

Аттракционы в парке "Ценральный".
Аттракционы в парке "Ценральный".
Дарья Беркетова

В кино

Детектив Джордана Скотта «Город страха» в «Галактике» — 6 июля, 20:35, 18+

Фантастика Дмитрия Моисеева «Контакты» в «Премьере» — 6 июля, 18:45, 18+

В театр

«Гедда Габлер» в Крепостном театре — 7 июля, 18:00, 16+

«Величие качелей» в Крепостном театре — 6 июля, 19:00, 16+

На прогулку

Пешая прогулка «Ивана Купала» от центральной лестницы Нагорного парка от проекта «Идем пешком» — 6 июля, 21:30, 6+

Барнаульская группа &quot;Волны&quot; выступила в Нагорном парке
Барнаульская группа "Волны" выступила в Нагорном парке
Анна Воробьева

На игру

Игротека «#393» от проекта «Квиз, плиз!» в «Опере» — 17:00, 18+

Барнаульский завод мехпрессов провел квиз для студентов колледжа.
Барнаульский завод мехпрессов провел квиз для студентов колледжа.
Фото предоставлено Барнаульским заводом мехпрессов.

В парк

Фестиваль уличного кино в амфитеатре парка «Изумрудный» — 6 июля, 18:00, 0+

Фестиваль уличного кино.
Фестиваль уличного кино.
vk.com/parksporta

На уборку

Уборка реки Пивоварки, сбор на ост. «Столовая Бия» — 6 июля, 10:00, 0+

Для детей

Игры в семейном кругу в парке «Центральный» — 6 июля, 14:00, 6+

Жара в Барнауле 2024. Центральный парк.
Жара в Барнауле 2024. Центральный парк.
Дмитрий Лямзин

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