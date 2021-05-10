«Вечная память», обыски, переименование улицы: как в Сибири и Барнауле отреагировали на смерть Льва Толстого

Улица Льва Толстого в историческом центре Барнаула — одна из самых тихих и спокойных в городе. Но когда-то с именем великого писателя были связаны совсем неспокойные события, случившиеся сразу после смерти Льва Николаевича в ноябре 1910 года. Смерть писателя стала причиной волнений, которые не обошли стороной и Сибирь. Например, в Томске студенты выходили на площадь и пели «Вечную память», а полиция после этого проводила аресты и обыски. Как обстояли дела в Барнауле и почему кончина Толстого стала таким важным событием для всей страны — в материале altapress.ru.

Кем был Лев Толстой для современников?

Знаменитый писатель, провокатор, расшатывающий основы государства, противоречивый философ, противник церкви — так оценивали Льва Толстого.

«Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии», — цитирует известного в тот время издателя Суворина «Коммерсант».

Лев Толстой был абсолютно убежден в том, что никто, никогда, ни при каких условиях не может управлять другим. Эта идея приводила его к другой: лю­бой государственный закон есть институт наси­лия, с помощью которого одни люди принуждают других к пови­но­вению, пишет журнал «Арзамас».

«Живи он сегодня, то давно бы уже осваивал суровую науку выживания в какой-нибудь исправительной колонии», — так высказывается о Льве Толстом «Фонтанка».

Граф Лев Толстой , 1854 год , Российская Империя СС0.

Как узнали о смерти Толстого в Барнауле?

В городе о смерти писателя узнали из телеграфного сообщения. А после этого местная ежедневная газета опубликовала статью о болезни и последних часах жизни Толстого, рассказывает Алтайская библиотека Шишкова.

Издание напечатало последние связные слова умирающего писателя:

«На свете миллионы людей, многие страдают, зачем же вы все здесь, около меня одного?»

Как в Барнауле отреагировали на смерть писателя?

Барнаульцы читали сводки о волнениях в европейской части страны, на Урале, в Сибири. Однако в уездном Барнауле, где университетов не было, манифестаций не проходило. Однако и здесь была читающая публика, которая отреагировала на смерть знаменитого литератора. Образованная часть барнаульцев уважала, даже преклонялась перед Толстым.

Лев Толстой. Фото из открытых источников.

В газете напечатали последнюю неоконченную статью Толстого против смертных казней. Публиковали легенды о писателе.

Школьное общество Барнаула отправило телеграмму соболезнований супруге Толстого.

Барнаульская гордума почтила память писателя вставанием. Не встал только один человек. Впоследствии в одной из публикаций его назвали «доморощенным зубром».

В училище учредили стипендию имени Толстого, при городской библиотеке открыли бесплатный отдел имени писателя, Большую Тобольскую переименовали в улицу Льва Толстого.

Анна Карпова