«Вечная память», обыски, переименование улицы: как в Сибири и Барнауле отреагировали на смерть Льва Толстого

Кем был Лев Толстой для современников?
Знаменитый писатель, провокатор, расшатывающий основы государства, противоречивый философ, противник церкви — так оценивали Льва Толстого.
«Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии», — цитирует известного в тот время издателя Суворина «Коммерсант».
Лев Толстой был абсолютно убежден в том, что никто, никогда, ни при каких условиях не может управлять другим. Эта идея приводила его к другой: любой государственный закон есть институт насилия, с помощью которого одни люди принуждают других к повиновению, пишет журнал «Арзамас».
«Живи он сегодня, то давно бы уже осваивал суровую науку выживания в какой-нибудь исправительной колонии», — так высказывается о Льве Толстом «Фонтанка».
Как узнали о смерти Толстого в Барнауле?
В городе о смерти писателя узнали из телеграфного сообщения. А после этого местная ежедневная газета опубликовала статью о болезни и последних часах жизни Толстого, рассказывает Алтайская библиотека Шишкова.
Издание напечатало последние связные слова умирающего писателя:
«На свете миллионы людей, многие страдают, зачем же вы все здесь, около меня одного?»
Как в Барнауле отреагировали на смерть писателя?
Барнаульцы читали сводки о волнениях в европейской части страны, на Урале, в Сибири. Однако в уездном Барнауле, где университетов не было, манифестаций не проходило. Однако и здесь была читающая публика, которая отреагировала на смерть знаменитого литератора. Образованная часть барнаульцев уважала, даже преклонялась перед Толстым.
В газете напечатали последнюю неоконченную статью Толстого против смертных казней. Публиковали легенды о писателе.
Школьное общество Барнаула отправило телеграмму соболезнований супруге Толстого.
Барнаульская гордума почтила память писателя вставанием. Не встал только один человек. Впоследствии в одной из публикаций его назвали «доморощенным зубром».
В училище учредили стипендию имени Толстого, при городской библиотеке открыли бесплатный отдел имени писателя, Большую Тобольскую переименовали в улицу Льва Толстого.
Анна Карпова