Ведет ли губернатор Томенко личный прием граждан?

Согласно информации с официального сайта Алтайского края, записаться на личный прием к губернатору и членам правительства можно по телефонам:
Altapress.ru позвонил по одному из указанных номеров. Там подтвердили, что ведут запись, но Виктор Томенко до сих пор личный прием граждан не вел. В график приема на март он также не включен.
Члены правительства ведут личный прием граждан по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 59, каб. 103, каб. 106. Записаться на прием также можно лично в том же здании в каб. 133.
Есть возможность написать губернатору или членам правительства онлайн: для этого нужно зайти на официальный сайт края во вкладку «Обращения».
Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: