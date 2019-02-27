Ведет ли губернатор Томенко личный прием граждан?

Читательница altapress.ru Раиса обратилась в редакцию с вопросом: «Ведет ли губернатор Алтайского края личный прием граждан?».

Согласно информации с официального сайта Алтайского края, записаться на личный прием к губернатору и членам правительства можно по телефонам: 8 (3852) 36-31-33 , 36−31−36, 36−30−57. Специалисты на проводе дают консультации по этому поводу.

Altapress.ru позвонил по одному из указанных номеров. Там подтвердили, что ведут запись, но Виктор Томенко до сих пор личный прием граждан не вел. В график приема на март он также не включен.

Члены правительства ведут личный прием граждан по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 59, каб. 103, каб. 106. Записаться на прием также можно лично в том же здании в каб. 133.

Есть возможность написать губернатору или членам правительства онлайн: для этого нужно зайти на официальный сайт края во вкладку «Обращения».