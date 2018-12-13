Ведущая «Дома-2» помогла россиянину купить квартиру

Несколько дней назад Бородина опубликовала пост об Алексее и его дочери. Ксения объявила сбор средств им на квартиру.
Дело в том, что девочка оказалась в детдоме, потому что ее родители не состояли в браке, а мать лишили родительских прав.
Телеведущую тронула история мужчины, который из-за плохих жилищных условий не мог забрать свою дочь из дома малютки. Чтобы быть рядом с дочерью, он устроился туда на работу, пишет ura.ru.
«Дорогие, недавно я выставляла пост про девочку Иду, которая вынуждена жить в детском доме, а папа работает там, чтобы видеть ее каждый день. Буквально вчера я говорила с Алексеем по телефону, благодаря моим и вашим, конечно же, усилиям Мы собрали нужную сумму. Ура!» — написала Бородина в Instagram.