Ведущая программы «Вести» расхохоталась, рассказывая о соцвыплатах

Ведущая отметила, что выплату получают федеральные льготники и индексации подвергся входящий в состав этой самой выплаты набор социальных услуг.
«С 1 февраля его стоиомсть составит чуть более 1,5 тысяч рублей, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно…», — сказала ведущая и не смогла сдержать смех.
После она отметила, что как могла пыталась сдержаться, но не получилось, когда задумалась о произнесенных цифрах.
«Я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться на этом моменте», — оправдалась ведущая.
Что конкретно рассмешило
- около 900 рублей — на медикаменты
- 137 рублей — на отдых в санатории для профилактики основных заболеваний
- примерно 463 рубля — на проезд на международном транспорте к месту отдыха и обратно.
«Понимаете? Полторы тысячи! Из них 900 на медикаменты, 137 — на санаторий, а оставшиеся деньги — на проезд…», — произнесла ведущая и вновь «закатилась».
Напомним, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников с 1 февраля выросла на 3%. Собственно, с этого и начался сюжет камчатского отделения ГТРК.