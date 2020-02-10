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Жизнь

Ведущая программы «Вести» расхохоталась, рассказывая о соцвыплатах

Ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» не смогла без смеха рассказать своим зрителям о повышении социальных выплат с 1 февраля.

Ведущая не сдержала смех, когда объясняла зрителям порядок использования соцвыплат.
Ведущая не сдержала смех, когда объясняла зрителям порядок использования соцвыплат.
кадр из видео.

Ведущая отметила, что выплату получают федеральные льготники и индексации подвергся входящий в состав этой самой выплаты набор социальных услуг.

«С 1 февраля его стоиомсть составит чуть более 1,5 тысяч рублей, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно…», — сказала ведущая и не смогла сдержать смех.

После она отметила, что как могла пыталась сдержаться, но не получилось, когда задумалась о произнесенных цифрах.

«Я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться на этом моменте», — оправдалась ведущая.

Что конкретно рассмешило

  • около 900 рублей — на медикаменты
  • 137 рублей — на отдых в санатории для профилактики основных заболеваний
  • примерно 463 рубля — на проезд на международном транспорте к месту отдыха и обратно.

«Понимаете? Полторы тысячи! Из них 900 на медикаменты, 137 — на санаторий, а оставшиеся деньги — на проезд…», — произнесла ведущая и вновь «закатилась».

Напомним, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников с 1 февраля выросла на 3%. Собственно, с этого и начался сюжет камчатского отделения ГТРК.

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