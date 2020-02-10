Ведущая программы «Вести» расхохоталась, рассказывая о соцвыплатах

Ведущая отметила, что выплату получают федеральные льготники и индексации подвергся входящий в состав этой самой выплаты набор социальных услуг.

«С 1 февраля его стоиомсть составит чуть более 1,5 тысяч рублей, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно…», — сказала ведущая и не смогла сдержать смех.