Ведущий китайский эпидемиолог рассказал, когда ждать переломный момент в пандемии

Переломная точка в борьбе с коронавирусом наступит примерно через две недели. Такое предположение высказал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, пишут «Известия».

Он пояснил, что сейчас меры правительства играют очень первоочередную роль. Если они будут жесткими, то пандемия пойдет на спад.

В качестве примера он привел север Италии, где люди строго соблюдают дистанцию, носят маски — там практически нет заражений.

Он подчеркнул, что более точный прогноз давать сложно, поскольку в других странах много других непредвиденных факторов.

«Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — сказал Чжун Наньшань.

По состоянию на 12 апреля, в России коронавирусом болеют свыше 15 тыс. человек, из них 130 — погибли.