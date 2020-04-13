Ведущий китайский эпидемиолог рассказал, когда ждать переломный момент в пандемии

Он пояснил, что сейчас меры правительства играют очень первоочередную роль. Если они будут жесткими, то пандемия пойдет на спад.
В качестве примера он привел север Италии, где люди строго соблюдают дистанцию, носят маски — там практически нет заражений.
Он подчеркнул, что более точный прогноз давать сложно, поскольку в других странах много других непредвиденных факторов.
«Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — сказал Чжун Наньшань.
По состоянию на 12 апреля, в России коронавирусом болеют свыше 15 тыс. человек, из них 130 — погибли.