Ведущий российский эксперт по изделиям фирмы Фаберже выступил с открытой лекцией в АлтГУ

Известный петербургский искусствовед выступил перед преподавателями и студентами опорного вуза Алтайского края, а также заинтересовавшимися темой горожанами с рассказом о камнерезном искусстве фирмы Карла Фаберже.

Валентин Скурлов,

академик Российской академии художеств и ученого секретаря Мемориального фонда Фаберже:

В задачи нашего Фонда входят мемориализация имени Фаберже, издание книг, посвященных истории и работам знаменитой фирмы, и распространение информации и изданий по музеям и учреждениям культуры страны, выявление лучших ювелиров и камнерезов, работающих в традициях Фаберже, и создание электронной базы данных изделий фирмы Карла Фаберже, которых было выпущено всего около 300 тысяч.

Рассказывая о себе, Валентин Васильевич Скурлов уточнил, что с 2002 года он является экспертом по оценке художественных ценностей Министерства культуры РФ, ученым секретарем Мемориального фонда Фаберже, основанного в 1996 году Татьяной Федоровной Фаберже, а также экспертом по изделиям Фаберже Антикварного дома «Кристис», членом экспертного совета Музея Фаберже в Петербурге, обладающего самой большой коллекцией изделий фирмы в мире — 1200 изделий, в том числе 9 императорскими пасхальными яйцами.

Валентин Скурлов,

академик Российской академии художеств и ученого секретаря Мемориального фонда Фаберже:

До революции не было такого понятия, как дизайнер, а были специалисты, которых называли художниками-композиторами, то есть людьми, сочиняющими композиции художественных изделий. Именно такие художники трудились у Фаберже. С особенностями их работы, эстетикой изделий фирмы я знакомлю студентов и преподавателей Алтайского госуниверситета, чтобы заинтересовать их традициями великих ювелирных мастеров. Возможно, у кого-то из них появится желание продолжить дело Фаберже. Тем более, что на Алтае существуют свои богатейшие традиции изготовления удивительных произведений искусства из камня на Колыванской императорской фабрике, которая подчинялась кабинету Его Императорского Величества. Этой теме, в частности, подаркам и наградам из императорского кабинета, посвящена моя докторская диссертация. Поэтому я планирую поднять эти пласты истории, и, надеюсь, в сборе исторического материала мне также помогут ученые и студенты Алтайского государственного университета.

Валентин Васильевич рассказал и о том, что до знакомства с профессором кафедры культурологии и дизайна факультета искусств и дизайна АлтГУ, доктором искусствоведения Юрием Александровичем Крейдуном, который и пригласил петербургского искусствоведа в Алтайский госуниверситет, он был наслышан об основателе факультета, докторе искусствоведения Тамаре Михайловне Степанской и давно мечтал побывать в Барнауле.

Ведущий российский эксперт по изделиям фирмы Фаберже выступил с открытой лекцией в АлтГУ Архив АГУ

По ходу своего выступления Валентин Васильевич Скурлов объявил о том, что Мемориальный фонд Фаберже принял решение о награждении за храмостроительство Главы Алтайской митрополии владыки Сергия и доктора искусствоведения, профессора кафедры культурологии и дизайна факультета искусств и дизайна АлтГУ Юрия Александровича Крейдуна орденом «За православное искусство».

Выступление ученого секретаря Мемориального фонда Фаберже В.В. Скурлова завершилось ответами на вопросы и общением со студентами и преподавателями факультета искусств и дизайна АлтГУ.