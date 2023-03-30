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Как определяют дату праздника?

По решению Вселенского собора, праздновать Пасху необходимо в первое воскресенье после весеннего равноденствия (20 марта) и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

Чтобы не мучить себя лишними расчетами, можно посмотреть в специальный календарь, Александрийскую пасхалию, где даты Пасхи отмечены на много лет вперед.