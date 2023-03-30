В 2023 году Пасху будут отмечать 16 апреля.
По решению Вселенского собора, праздновать Пасху необходимо в первое воскресенье после весеннего равноденствия (20 марта) и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.
Чтобы не мучить себя лишними расчетами, можно посмотреть в специальный календарь, Александрийскую пасхалию, где даты Пасхи отмечены на много лет вперед.
Подготовку к Пасхе начинают за семь дней до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост.
После пасхальной ночи наступает Светлая Седмица. В течение недели церкви и храмы проводят богослужения по пасхальному уставу. Врата алтаря остаются распахнуты все эти дни.
Слово «Пасха» произошло от еврейского «песах», что означает «перешагнуть», «перейти», «пройти мимо».
Иудейская Пасха связана с библейской легендой о великом исходе евреев из Египта. Фараон долго не желал отпускать еврейских рабов в их родные Земли, за что Бог насылал на него различные казни.
После последней казни — смерти каждого первородного существа — фараон отпустил евреев. С тех пор в Израиле празднуется бессонная ночь — Песах в ознаменование спасения первенцев и освобождения от рабства.
Да, в неделю перед Пасхой начинается Страстная Седмица. Всю неделю верующие соблюдают сухоядение, а в пятницу не прикасаются к пище до выноса плащаницы.
После пасхальной ночи пост временно прекращается. В течение Светлой Седмицы ограничения в еде снимаются, ослабляются приготовления к главному таинству — Причастию.
Одна из самых известных и любимых традиций Пасхи — это украшение яиц. Их раскрашивают в главный цвет праздника — красный. На стол ставят различные угощения, главные из которых — пасхальный кулич и творожная пасха.
За столом собиралась вся семья. Дети бились яйцами, чтобы проверить, чье крепче.
Также в Пасхальную ночь верующие обязательно посещали церковь на праздничное богослужение.