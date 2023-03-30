30 марта
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Жизнь

Величайший праздник весны. Когда наступит Пасха в 2023 году

Совсем скоро наступит один из величайших христианских праздников — Пасха. Точной даты у праздника нет, но он всегда отмечается весной. Altapress.ru рассказывает, какого числа будут отмечать Пасху в России, историю праздника и традиции.

Пасха.
Пасха.
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1
Какого числа будет Пасха 2023 года?

В 2023 году Пасху будут отмечать 16 апреля.

2
Как определяют дату праздника?

По решению Вселенского собора, праздновать Пасху необходимо в первое воскресенье после весеннего равноденствия (20 марта) и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

Чтобы не мучить себя лишними расчетами, можно посмотреть в специальный календарь, Александрийскую пасхалию, где даты Пасхи отмечены на много лет вперед.

Пасха.
Пасха.
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3
Сколько празднуют Пасху?

Подготовку к Пасхе начинают за семь дней до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост.

После пасхальной ночи наступает Светлая Седмица. В течение недели церкви и храмы проводят богослужения по пасхальному уставу. Врата алтаря остаются распахнуты все эти дни.

4
Откуда пришло название праздника?

Слово «Пасха» произошло от еврейского «песах», что означает «перешагнуть», «перейти», «пройти мимо».

Иудейская Пасха связана с библейской легендой о великом исходе евреев из Египта. Фараон долго не желал отпускать еврейских рабов в их родные Земли, за что Бог насылал на него различные казни.

После последней казни — смерти каждого первородного существа — фараон отпустил евреев. С тех пор в Израиле празднуется бессонная ночь — Песах в ознаменование спасения первенцев и освобождения от рабства.

Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца.
altapress.ru
5
Нужно ли поститься до Пасхи?

Да, в неделю перед Пасхой начинается Страстная Седмица. Всю неделю верующие соблюдают сухоядение, а в пятницу не прикасаются к пище до выноса плащаницы.

6
А во время праздника?

После пасхальной ночи пост временно прекращается. В течение Светлой Седмицы ограничения в еде снимаются, ослабляются приготовления к главному таинству — Причастию.

Пасха. Кулич и яйца.
Пасха. Кулич и яйца.
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7
Традиции Пасхи

Одна из самых известных и любимых традиций Пасхи — это украшение яиц. Их раскрашивают в главный цвет праздника — красный. На стол ставят различные угощения, главные из которых — пасхальный кулич и творожная пасха.

За столом собиралась вся семья. Дети бились яйцами, чтобы проверить, чье крепче.

Также в Пасхальную ночь верующие обязательно посещали церковь на праздничное богослужение.

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