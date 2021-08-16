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Жизнь

Великая и могучая российская река окрасилась в ядовито-зеленый цвет

На европейской территории России проходит массовое «цветение» вод на реках и водохранилищах, следует из данных спутникового мониторинга НИЦ «Планета».

Река Волга, август-2021.
Река Волга, август-2021.
meteorf.ru

Сначала отмечались лишь единичные случаи «цветения» воды. Но потом эти процессы начали очень быстро и интенсивно распространяться по рекам бассейна Волги.

Массовое «цветение» воды представляет собой очень опасное природное явление, которое может привести к существенной экологической деградации водного бассейна, говорится в сообщении Росгидромета.

Температура воды при отборе проб в августе составляла 26 градусов. Именно такая температура способствует развитию сине-зеленых водорослей и «цветению» воды.

Река Волга, август-2021.
Река Волга, август-2021.
meteorf.ru

Толщина слоя «очагов цветения» зафиксирована от 0,5 до 1 метра, под ним вода прогревается в течение дня еще сильнее, сообщает Приволжскгидромет.

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