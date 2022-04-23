Великая суббота: что можно и категорически запрещено делать 23 апреля

В Великую субботу верующие вспоминают погребение Иисуса. По Евангелию, на нем присутствовали женщины и тайные ученики Христа из высших слоев общества.
Иосиф Аримафейский — один из учеников — попросил разрешения снять тело с креста. Хотя по традиции оно должно было стать добычей для птиц.
Иосиф также купил плащаницу и предоставил гробницу, чтобы в ней захоронили Учителя. Она была вырублена в скале близ Голгофы.
В Великую субботу принято освящать в церкви яйца и куличи. Кроме того, к 23 апреля рекомендуется закончить подготовку к Пасхе: вымыть дом и выбросить ненужные вещи.
Праздник можно посвятить отдыху и молитвам.
В Великую субботу ни в коем случае нельзя:
- делать уборку и стирать;
- печь куличи;
- веселиться, смеяться и развлекаться;
- ссориться с близкими;
- поминать умерших.
23 апреля — последний день Великого поста. Так что сегодня разрешены пища, приготовленная на огне с маслом, постный хлеб и сладости растительного происхождения.
А вот вино пить нельзя — только взвар (компот).
- На орешнике появились сережки 23 апреля — значит, земля больше не промерзнет.
- Ясное небо и яркое солнце в Великую субботу — значит, пора обрабатывать озимые поля.
- С утра 23 апреля солнце в дымке — к богатому урожаю.