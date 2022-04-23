Великая суббота: что можно и категорически запрещено делать 23 апреля

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История и смысл Великой субботы

В Великую субботу верующие вспоминают погребение Иисуса. По Евангелию, на нем присутствовали женщины и тайные ученики Христа из высших слоев общества.

Иосиф Аримафейский — один из учеников — попросил разрешения снять тело с креста. Хотя по традиции оно должно было стать добычей для птиц.

Иосиф также купил плащаницу и предоставил гробницу, чтобы в ней захоронили Учителя. Она была вырублена в скале близ Голгофы.