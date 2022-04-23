23 апреля
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Жизнь

Великая суббота: что можно и категорически запрещено делать 23 апреля

Православные отмечают Великую субботу, или канун Пасхи, 23 апреля. Какие традиции и запреты принято соблюдать в этот праздник — в материале altapress.ru.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0
1
История и смысл Великой субботы

В Великую субботу верующие вспоминают погребение Иисуса. По Евангелию, на нем присутствовали женщины и тайные ученики Христа из высших слоев общества.

Иосиф Аримафейский — один из учеников — попросил разрешения снять тело с креста. Хотя по традиции оно должно было стать добычей для птиц.

Иосиф также купил плащаницу и предоставил гробницу, чтобы в ней захоронили Учителя. Она была вырублена в скале близ Голгофы.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0
2
Что нужно сделать в Великую субботу?

В Великую субботу принято освящать в церкви яйца и куличи. Кроме того, к 23 апреля рекомендуется закончить подготовку к Пасхе: вымыть дом и выбросить ненужные вещи.

Праздник можно посвятить отдыху и молитвам.

3
Что категорически запрещено делать в Великую субботу?

В Великую субботу ни в коем случае нельзя:

  • делать уборку и стирать;
  • печь куличи;
Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0
  • веселиться, смеяться и развлекаться;
  • ссориться с близкими;
  • поминать умерших.
4
Что можно и нельзя есть в Великую субботу?

23 апреля — последний день Великого поста. Так что сегодня разрешены пища, приготовленная на огне с маслом, постный хлеб и сладости растительного происхождения.

А вот вино пить нельзя — только взвар (компот).

5
Народные приметы на Великую субботу
  • На орешнике появились сережки 23 апреля — значит, земля больше не промерзнет.
Солнце, тепло.
Солнце, тепло.
Михаил Хаустов
  • Ясное небо и яркое солнце в Великую субботу — значит, пора обрабатывать озимые поля.
  • С утра 23 апреля солнце в дымке — к богатому урожаю.
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