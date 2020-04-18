Великая суббота 2020: как правильно провести последний день перед Пасхой

Великая или Страстная суббота — последний день Великого поста перед Пасхой. Православная церковь в этот день вспоминает погребение и пребывание Иисуса Христа во гробе и его сошествие в ад. Рассказываем, как правильно провести Великую субботу.

Что за день Великая суббота

После распятия и погребения Христа в первый день с самого утра к Понтию Пилату пришли первосвященники, которых сопровождали фарисеи. Они попросили поставить у гроба Господня стражу, так как опасались, что ученики похитят тело и объявят о воскресении. Пилат разрешил поставить рядом с пещерой охрану, а на камень, закрывавший скалу, наложить печать.

На второй день пребывания во гробе Иисус спустился в ад и освободил праведников. После греха первых людей Адама и Евы все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты.

Но ад не смог удержать безгрешного Иисуса, который спустился в преисподнюю. Он вывел оттуда праведников и открыл двери рая для всех людей.

Как провести Великую субботу

Богослужения в Великую субботу считается одним из важных на Страстной седмице. Сегодня всем верующим следует посетить службу в церкви и помолиться. Также в субботу в храмах освещают куличи и прочую праздничную снедь.

Крест. Распятие. СС0

В Страстную субботу в храме Воскресения в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Внутрь входит митрополит и читает молитвы. Через некоторое время на каменной плите появляются огненные капли. Ватным шариком священнослужитель собирает их и поджигает пучок свечей.

В этот день советуют помириться всем, кто в ссоре. Нужно попросить прощения, простить другим обиды и покаяться в собственных грехах. Все мысли сегодня посвящают предвкушению великого чуда Воскресения.