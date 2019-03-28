«Великие и знаменитые» восковые фигуры уже в ТРЦ «Пионер».

Со слов организаторов выставки, качество фигур за несколько лет значительно улучшилось, для их изготовления применяются нанотехнологии и более 40 химикатов. Что-то делают из силикона, что-то из воска, что-то из пластика. Прически из натуральных волос, глаза — это настоящие глазные протезы, их заказывают в клинике Святослава Федорова. Экстрасенсы, утверждают, что каждая фигура обладает своей энергетикой. И действительно, если подойти близко к фигуре и внимательно присмотреться к ней, то становиться даже немного жутко, сразу ощущается эффект присутствия.
Выставка будет проходить до 5 мая, ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход детям до 3-х лет бесплатно, с 3-х лет до 15 лет 200 рублей, взрослым 250 рублей. Фото и видео бесплатно.
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
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