27 марта в ТРЦ «Пионер» открылась выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга «Великие и знаменитые». Здесь 49 персонажей: от героев из кино и мультфильмов: Губка Боб, Человек-паук, Бэтмен, Женщина-кошка, Маша и Медведь до фигур президента Владимира Путина, Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера. А также здесь можно увидеть современных певцов и актеров — это фигуры Григория Лепса и Стаса Михайлова, Ивана Охлобыстина и Михаила Галустяна. Поэтому выставка будет интересна и детям и взрослым.

Со слов организаторов выставки, качество фигур за несколько лет значительно улучшилось, для их изготовления применяются нанотехнологии и более 40 химикатов. Что-то делают из силикона, что-то из воска, что-то из пластика. Прически из натуральных волос, глаза — это настоящие глазные протезы, их заказывают в клинике Святослава Федорова. Экстрасенсы, утверждают, что каждая фигура обладает своей энергетикой. И действительно, если подойти близко к фигуре и внимательно присмотреться к ней, то становиться даже немного жутко, сразу ощущается эффект присутствия.

«Великие и знаменитые» восковые фигуры уже в ТРЦ «Пионер». Фото предоставлено рекламодателем.

Выставка будет проходить до 5 мая, ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход детям до 3-х лет бесплатно, с 3-х лет до 15 лет 200 рублей, взрослым 250 рублей. Фото и видео бесплатно.

Ждем вас!

Возрастной ценз (0+). Информация о стоимости действительна на момент публикации