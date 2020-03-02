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2 марта -3°C

Великий пост 2020 начался: как провести его правильно и что делать нельзя

1 марта в православной церкви начался Великий пост 2020. Он длится 48 дней и считается самым строгим. Во время поста верующие уделяют много внимания покаянию и молитве, а также воздерживаются от пищи животного происхождения. Подробнее о правилах Великого поста — в материале altapress.ru.

Пост. Картофель
Пост. Картофель
СС0

Великий пост 2020

Что нельзя делать во время Великого поста

  • Постящимся нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца. Рыбу можно есть только два дня — в праздники Вербное Воскресенье и Благовещение.
  • Во время православного поста нежелательно употреблять алкогольные напитки. Виноградное вино можно пить в умеренных количествах только по субботам и воскресеньям (кроме субботы на Страстной неделе).
  • Во время постов не проводят венчания.
  • В пост нежелательно бурно и много веселиться.
  • Нельзя осуждать окружающих за несоблюдение Великого поста.
Великий пост 2019
Великий пост 2019
СС0

Во время Великого поста нельзя не обращать внимания на состояние своего здоровья. Строгость поста желательно обсудить не только со священником, но и с врачом (особенно, если есть проблемы со здоровьем). Пост — это не особая православная диета и не полтора месяца самоистязания, в время для покаяния и духовного роста.

Как вести себя во время Великого поста

Во время Великого поста верующие чаще ходят в храм, стараются делать больше добрых дел, посвящать время чтению Евангелия.

Большинство верующих во время Великого поста стараются исповедаться и причаститься.

Кроме того, в дни Великого православного поста нежелательно впадать в уныние, злиться на окружающих, ругаться и завидовать. Лучше ограничить время просмотра телевизора и социальных сетей, а также избегать походов в кино, театры и клубы.

Великий пост. Каша
Великий пост. Каша
СС0

Сколько длится Великий пост 2020

Православный Великий пост длится 48 дней. Он делится на два периода — Четыредесятницу и Страстную седмицу.

Первая часть Великого поста — Четырехдесятница — длится 40 дней. Она установлена в память о том, как Иисус Христос 40 дней постился в пустыне перед тем, как начать проповедовать. Первая часть Великого поста в 2020 году продлится до 10 апреля.

Пост. Овощи. Суп
Пост. Овощи. Суп
СС0

Затем, согласно церковным канонам, идут Лазарева суббота (11 апреля) и Вербное воскресенье (12 апреля). А 13 апреля начинается Страстная седмица — неделя, когда верующие вспоминают о суде, страданиях и смерти Иисуса Христа.

Великий пост называют «десятиной года». Дело в том, что в субботы и воскресенья по церковному уставу всегда допускались послабления в еде, и эти дни не считались постными. Если вычесть субботы и воскресенья из поста, получается 35 дней.

Яйца. Пасха.
Яйца. Пасха.
СС0

Великий пост 2020 завершается на Пасху — 19 апреля.

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