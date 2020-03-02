Великий пост 2020 начался: как провести его правильно и что делать нельзя

Великий пост 2020
Что нельзя делать во время Великого поста
- Постящимся нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца. Рыбу можно есть только два дня — в праздники Вербное Воскресенье и Благовещение.
- Во время православного поста нежелательно употреблять алкогольные напитки. Виноградное вино можно пить в умеренных количествах только по субботам и воскресеньям (кроме субботы на Страстной неделе).
- Во время постов не проводят венчания.
- В пост нежелательно бурно и много веселиться.
- Нельзя осуждать окружающих за несоблюдение Великого поста.
Во время Великого поста нельзя не обращать внимания на состояние своего здоровья. Строгость поста желательно обсудить не только со священником, но и с врачом (особенно, если есть проблемы со здоровьем). Пост — это не особая православная диета и не полтора месяца самоистязания, в время для покаяния и духовного роста.
Как вести себя во время Великого поста
Во время Великого поста верующие чаще ходят в храм, стараются делать больше добрых дел, посвящать время чтению Евангелия.
Большинство верующих во время Великого поста стараются исповедаться и причаститься.
Кроме того, в дни Великого православного поста нежелательно впадать в уныние, злиться на окружающих, ругаться и завидовать. Лучше ограничить время просмотра телевизора и социальных сетей, а также избегать походов в кино, театры и клубы.
Сколько длится Великий пост 2020
Православный Великий пост длится 48 дней. Он делится на два периода — Четыредесятницу и Страстную седмицу.
Первая часть Великого поста — Четырехдесятница — длится 40 дней. Она установлена в память о том, как Иисус Христос 40 дней постился в пустыне перед тем, как начать проповедовать. Первая часть Великого поста в 2020 году продлится до 10 апреля.
Затем, согласно церковным канонам, идут Лазарева суббота (11 апреля) и Вербное воскресенье (12 апреля). А 13 апреля начинается Страстная седмица — неделя, когда верующие вспоминают о суде, страданиях и смерти Иисуса Христа.
Великий пост называют «десятиной года». Дело в том, что в субботы и воскресенья по церковному уставу всегда допускались послабления в еде, и эти дни не считались постными. Если вычесть субботы и воскресенья из поста, получается 35 дней.
Великий пост 2020 завершается на Пасху — 19 апреля.