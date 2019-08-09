«ВелКен» произвел заветную пачку семечек с номером 460 422

Сегодня, 9 августа, ООО «ВелКен» произвел заветную пачку семечек ТМ «Алтайские семечки» с номером 460 422, ровно столько денег необходимо для реабилитации после тяжелой операции на сердце маленькому Косте.

Эта, купленная вами, пачка станет фактом передачи всей необходимой суммы денег для Вотякова Кости. На сегодняшний день в рамках проекта «Подари сердцам жизнь» для Кости собрали 419 623 рубля.

На данный момент на переданные деньги Костя уже начал реабилитацию: поехал в г. Новосибирск в НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.Н. МЕШАЛКИНА на обследования. Родители Кости уже заказали специальное медицинское оборудование, приобрели жизненно необходимое лекарство и специфическое детское питание.

Костя Вотяков Источник: ООО «ВелКен».

Напоминаем! В июне компания «ВелКен» запустила Благотворительную акцию «Подари сердцам жизнь!» в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ «Алтайские семечки» перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Первым таким ребенком стал — Костя Вотяков, который проживает в Алтайском крае, в Тальменском районе. Ему — 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

Компания «ВелКен» благодарит всех участников и партнеров акции: «Катунь 24», «Радио Дача Барнаул» и «Мой Алтай» за активное участие и продвижение акционного продукта «Алтайские семечки» и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать «Алтайские семечки», тем самым укреплять свое здоровье и помогать нашему маленькому другу Косте.

ТМ «Алтайские семечки» со специальной символикой — сердцем на каждой упаковке вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: «Аникс», «Ашан», «Быстроном».

Помогать могут все. Самое главное решить и сделать! Вместе мы сможем больше!

ТМ «Алтайские семечки» — Подари сердцам жизнь!

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