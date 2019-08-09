«ВелКен» произвел заветную пачку семечек с номером 460 422

Эта, купленная вами, пачка станет фактом передачи всей необходимой суммы денег для Вотякова Кости. На сегодняшний день в рамках проекта «Подари сердцам жизнь» для Кости собрали 419 623 рубля.
На данный момент на переданные деньги Костя уже начал реабилитацию: поехал в г. Новосибирск в НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.Н. МЕШАЛКИНА на обследования. Родители Кости уже заказали специальное медицинское оборудование, приобрели жизненно необходимое лекарство и специфическое детское питание.
Напоминаем! В июне компания «ВелКен» запустила Благотворительную акцию «Подари сердцам жизнь!» в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ «Алтайские семечки» перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.
Первым таким ребенком стал — Костя Вотяков, который проживает в Алтайском крае, в Тальменском районе. Ему — 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.
Компания «ВелКен» благодарит всех участников и партнеров акции: «Катунь 24», «Радио Дача Барнаул» и «Мой Алтай» за активное участие и продвижение акционного продукта «Алтайские семечки» и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать «Алтайские семечки», тем самым укреплять свое здоровье и помогать нашему маленькому другу Косте.
ТМ «Алтайские семечки» со специальной символикой — сердцем на каждой упаковке вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: «Аникс», «Ашан», «Быстроном».
Помогать могут все. Самое главное решить и сделать! Вместе мы сможем больше!
ТМ «Алтайские семечки» — Подари сердцам жизнь!
Сайт проекта podari-serdcam.ru