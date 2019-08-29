«ВелКен» в рамках проекта «Подари сердцам жизнь!» передает 460 422 рублей Вотякову Косте

Якушев Алексей Леонидович,
заместитель генерального директора компании «ВелКен»:
Все тяжелые испытания когда-нибудь заканчиваются. Дети выздоравливают, покидают больницы, взрослеют. У них начинается совсем другая жизнь, в которой нет места уколам и капельницам. Но у них остается бесценный опыт победы над болезнью, которым они готовы поделиться со всеми, в том числе и с теми, кому эта победа только предстоит. Компания «ВелКен» благодарит всех участников проекте «Подари сердцам жизнь!», всех любителей ТМ «Алтайские семечки» за отданное предпочтение нашей продукции, за внесенный вклад в здоровье ребенка!
Костя — это первый ребенок, которому мы помогли в рамках проекта «Подари сердцам жизнь!». Возможно, это совпадение, но дата передачи собранной на лечение суммы денег совпадает с днем рождением Кости. Ему на днях исполнилось два года!!! От всего коллектива компании «ВелКен», от всех участников проекта «Подари сердцам жизнь!», мы поздравляем Костю с Днем рождения, вручаем сертификат на сумму 460 422 рубля и набор «Алтайских семечек». Желаем Косте успехов в лечении, хороших и добрых врачей и крепкого здоровья!
Мы с радостью передаем родителям ребенка собранные деньги. Часть денег уже реализована, в частности, Костя прошёл обследование в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина в г. Новосибирске. А также заказано специальное медицинское оборудование, жизненно необходимые лекарства и специфическое детское питание.
Помогать могут все. Самое главное решить и сделать! Вместе мы сможем больше!
Мама, Вотякова Елена Леонидовна:
Наша семья от всей души благодарит всех, кто организовал и принял участие в этой замечательной акции «Подари сердцам жизнь!», компанию «ВелКен», Алтайское отделение Российского детского фонда, и, конечно, тех, кто покупал ТМ «Алтайские семечки» с сердечком. Спасибо всем за отзывчивость, доброту, сердечное участие в жизни нашего Кости. Собранные деньги окажут большую помощь в его реабилитации, эти деньги откроют нам двери к высококвалифицированным специалистам, врачам, к которым мы раньше даже не мечтали попасть.
На эти деньги мы продолжим кормить Костю специальным лечебным питанием, которое так важно для набора им веса.
Но не все в этой жизни решают деньги, не менее важно внимание и доброе слово. Каждый рубль в этой огромной сумме, это пожелание здоровья нашему ребенку, успехов в этом нелегком пути, стойкости характера. Каждая пачка, это маленький кусочек добра, и все вместе они сливаются в огромную реку или даже океан добра!
Хотелось бы, чтобы как можно больше детей получили помощь. Чтобы каждый, кто в ней нуждается, был услышан, как мы. Чтобы семьи не оставались один на один со своей бедой.
Компания «ВелКен», «Радио Дача», «Катунь 24» и «Алтайское отделение Российского детского фонда» сделали большой шаг на этом пути, надеюсь, это станет доброй традицией.
Напоминаем! В июне компания «ВелКен» запустила Благотворительную акцию «Подари сердцам жизнь!», в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ «Алтайские семечки» перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.
Компания «ВелКен» благодарит всех участников и партнеров акции: «Катунь 24», Алтайское отделение Российского детского фонда, «Радио Дача Барнаул» и «Мой Алтай» за активное участие, за помощь в информационном освещении акции «Подари сердцам жизнь!» и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать «Алтайские семечки».
ТМ «Алтайские семечки» со специальной символикой — сердцем на каждой упаковке, вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: «Аникс», «Ашан», «Быстроном».
ТМ «Алтайские семечки» — Подари сердцам жизнь!
Сайт проекта http://podari-serdcam.ru/