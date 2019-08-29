«ВелКен» в рамках проекта «Подари сердцам жизнь!» передает 460 422 рублей Вотякову Косте

Якушев Алексей Леонидович,

заместитель генерального директора компании «ВелКен»:

Все тяжелые испытания когда-нибудь заканчиваются. Дети выздоравливают, покидают больницы, взрослеют. У них начинается совсем другая жизнь, в которой нет места уколам и капельницам. Но у них остается бесценный опыт победы над болезнью, которым они готовы поделиться со всеми, в том числе и с теми, кому эта победа только предстоит. Компания «ВелКен» благодарит всех участников проекте «Подари сердцам жизнь!», всех любителей ТМ «Алтайские семечки» за отданное предпочтение нашей продукции, за внесенный вклад в здоровье ребенка!

Костя — это первый ребенок, которому мы помогли в рамках проекта «Подари сердцам жизнь!». Возможно, это совпадение, но дата передачи собранной на лечение суммы денег совпадает с днем рождением Кости. Ему на днях исполнилось два года!!! От всего коллектива компании «ВелКен», от всех участников проекта «Подари сердцам жизнь!», мы поздравляем Костю с Днем рождения, вручаем сертификат на сумму 460 422 рубля и набор «Алтайских семечек». Желаем Косте успехов в лечении, хороших и добрых врачей и крепкого здоровья!

Мы с радостью передаем родителям ребенка собранные деньги. Часть денег уже реализована, в частности, Костя прошёл обследование в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина в г. Новосибирске. А также заказано специальное медицинское оборудование, жизненно необходимые лекарства и специфическое детское питание.

Помогать могут все. Самое главное решить и сделать! Вместе мы сможем больше!