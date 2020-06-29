Под колесами любви. Как делят известную аллею в Барнауле велосипедисты и мамы с колясками

Ничто не сравнится с простым удовольствием от велопрогулки. Лето — велосипедный сезон, а столица Алтайского края давно нуждалась в качественных велодорожках. Еще пять лет назад известный барнаульский архитектор Александр Деринг предлагал выделить для движения на велосипеде отдельную территорию в середине Аллеи Любви на улице Георгия Исакова, а для пешеходов — справа и слева от нее. Впрочем, сами велосипедисты раскритиковали тогда эту инициативу, сочтя данное разграничение неудобным. В итоге велодорожки на аллее все-таки появились. Altapress.ru протестировал их с точки зрения удобства применения.

Так выглядят велодорожки на улице Исакова в Барнауле.

Как создавались велотрассы?

К проблеме велодорожек в Барнауле чиновники вернулись в 2018 году. Тогдашний глава Барнаула Сергей Дугин обратился к подчиненным, ответственным за благоустройство, с предложением о постройке велодорожек в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Барнаульцы проголосовали за два участка по ул. Георгия Исакова (от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова).

Аукцион на разработку проектно-сметной документации выиграла компания «ИнженерингСтрой-Саратов», в проигрыше остался институт архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета, готовивший все проекты благоустройства общественных территорий в последние годы.

Таким был проект создания велодорожек на улице Исакова в Барнауле. Дарья Мишкина.

Но 14 июня 2018 года мэрия и саратовцы расторгли договор на создание проектно-сметной документации. Несостоявшемуся подрядчику выплатили 88 800 рублей за выполненные работы, дабы саратовцы, которые не смогли сделать проект благоустройства аллеи, не попали в список нежелательных подрядчиков, а мэрия краевой столицы — под штрафные санкции для заказчика.

После этого к разработке эскизных проектов общественных территорий и были пригашены сотрудники института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, а также студенты магистратуры и бакалавриата, будущие архитекторы и дизайнеры.

Пресс-служба городской администрации на своем сайте сообщила, что все проекты прошли этапы утверждения на градостроительном совете и комиссии с участием территориальных общественных самоуправлений и городских депутатов.

Так выглядят велодорожки на улице Исакова в Барнауле. Дарья Мишкина.

Исполнителем очередного масштабного городского проекта вновь стало «Барнаульское ДСУ № 4», имеющее среди дорожников неофициальный статус генерального подрядчика администрации краевого центра. Эта же подрядная организация ремонтирует проспект Ленина (190 млн рублей), заканчивает работу за другого подрядчика на Солнечной Поляне (147 млн рублей), а также традиционно по частям реставрирует взлетную полосу аэропорта Барнаула.

На Аллее Любви планировалось заменить асфальт на плитку, установить новые скамейки, высадить новый газон, деревья и кустарники, поставить фонари сделать детскую площадку, а на тротуарах возле пешеходной зоны обустроить велосипедные дорожки.

Что показала наша проверка?

В прошлом году, когда в Барнауле только построили первые велодорожки, проект вызвал массу споров и возмущений. Они получались, не прямыми, а виляющими и, по словам велосипедистов, «по ним было просто неудобно ездить». За это их даже прозвали «вилюшками».

Так выглядят велодорожки на улице Исакова в Барнауле. Дарья Мишкина.

Однако к настоящему времени, согласно проведенному altapress.ru опросу участников движения, велосипедные дорожки подрядчики сделали более удобными.

Действительно, на трассе еще есть некоторые участки, которые дорожка вынуждена огибать. Это, к примеру, деревья или канализационными люки, демонтировать которые представляется делом дорогим и бессмысленным. Однако повороты в этих местах стали более плавными.

Иногда подрядчикам все же пришлось «выпрямлять» трассу. Так, один из участков дороги в августе прошлого года выглядел так.

Так выглядят велодорожки на улице Исакова в Барнауле. Дарья Мишкина.

Но в этом году строители учли данный недостаток и смягчили участок дороги, убрав несколько деревьев и проложив на их месте асфальт.

Остальные непрямые участки также не вызывают затруднений при перемещении по ним.

В целом, дорожки выглядят (а согласно опросу участников движения, и являются) довольно безопасными. Велосипедисты и многочисленные мамы с колясками отметили удобство их использования. Не смотря на кажущиеся довольно резкими развороты у проезжей части, у велосипедистов пересечение данного участка дороги не вызывает затруднений.

Так выглядят велодорожки на улице Исакова в Барнауле. Дарья Мишкина.

«Дорожки хорошие, мы гуляем по ним периодически, стабильно раз в день. Разворот? Нет, не особо затрудняет. Там же светофор, пешеходник, все равно нужно тормозить», — говорит велосипедист-любитель Антон.

Также барнаульцам нравится, что здесь есть удобные спуски для велосипедов, колясок и пр. Но все-таки мамаши иногда высказывают претензии на высокий скоростной режим у отдельных любителей велопрогулок.

«Велосипедисты нам не мешают. Правда, они так быстро носятся по аллее, аж страшно, что врежутся или задавят. На аллею ведь и дети выходят поиграть. Но дорожка широкая, людей днем немного, поэтому уживаемся нормально. Велосипедисты ездят везде: по боковым дорожкам, по центру; по центру ездят чаще, когда там нет никого», — отмечает жительница Барнаула, молодая мама Елена.

Что еще предлагают сделать барнаульцы?

Но все же стопроцентно довольными пользователей велодорожек назвать нельзя. У некоторых возникли резонные вопросы. Например, такой: почему на одном из участков аллеи велодорожки заканчиваются и остается лишь центральная, более широкая часть аллеи? О продолжении или хотя бы закольцовывании речи нет.

Так выглядят велодорожки на улице Исакова в Барнауле. Дарья Мишкина.

Второй момент — высокая нагрузка на Аллею Любви. Летом ее территорию с трудом делят между собой велосипедисты, родители с колясками, собачники и просто пешеходы.

Многие велосипедисты по-прежнему предпочитают перемещаться по широкой аллее на угрожающе высокой скорости, а те из них, что перемещаются по боковым дорожкам, не могут разминуться с остальными участниками движения.

Поэтому возникает резонный вопрос о расширении инфраструктуры для велосипедистов. Пользователей соцсетей (к примеру, участников сообщества «Barnaul 22») интересует, планируется ли когда-либо создание велодорожек в других частях города? Например, на «Трассе здоровья», на «Аллее целинников» в Ленинском районе или на пр-те Ленина в центре Барнаула. Может быть, в районе улицы Мало-Тоболской?

Аллея на Георгия Исакова ( благоустройство). Анна Зайкова.

Как поделить дорогу — этот вопрос продолжает волновать велосипедистов и жителей города, которым хоть раз грозила опасность столкновения с ними.

Проблема комфортного сосуществования велосипедистов и других участников дорожного движения остается острой, к примеру, для аллеи на проспекте Ленина, где четырехколесный и двухколесный поток весьма интенсивный.

Будем надеяться, что когда-нибудь велодорожек в Барнауле станет гораздо больше, а велосипедное движение в городе — удобнее и безопаснее.

Дарья Мишкина