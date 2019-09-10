7 сентября на праздничной площадке за краевой администрацией прошли открытые тренировки, флешмобы и музыкальные баталии на велооркестре с энергетическим напитком Target . Здесь же были организованы творческие мастер-классы для детей и турнир на звание лучшего дровокола от компании «Алтайлес» .

«Сибирская продовольственная компания» угостила всех вкусными бутербродами за яркие фотографии, «Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова» — ароматными булочками, а кондитерская фирма «Алтай» — сладостями. Кроме того, сеть распродаж «Галамарт», Банк «Акцепт» и другие партнёры праздника разыграли на главной сцене среди самых активных гостей фирменные подарки. На игротеке «Мосигры» все желающие поиграли в любимые настолки со всего мира, а на спортплощадке клуба «Феникс» активно отдыхали и веселились целыми семьями.

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