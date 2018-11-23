Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
89

Вера Брежнева произвела фурор, появившись на берегу в мокрой блузе

Певица Вера Брежнева опубликовала интригующий снимок, на котором позирует на пляже в промокшей блузе и с влажными волосами.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

«Я не мечтаю быть понятой всеми», — подписала пост Брежнева.

Поклонники назвали 36-летнюю артистку образцом сексуальности и богиней.

«Какая же вы красивая!», «Идеальная!», «Вера просто богиня красоты», «Эталон сексуальности», «Красота в простоте», «До чего ж вы, Вера, хорошенькая! На вас приятно смотреть и в жизни, и на сцене, и в кино! Ни грамма пошлости!», «Фигура классная», «Изумительно! Неожиданно трогательно!», — комментировали фанаты, пишет mail.ru.

Некоторые все же урезонили восхищавшихся — «Фото как фото», «Девушка мечтает согреться».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость