Вера Брежнева произвела фурор, появившись на берегу в мокрой блузе

Певица Вера Брежнева опубликовала интригующий снимок, на котором позирует на пляже в промокшей блузе и с влажными волосами.

«Я не мечтаю быть понятой всеми», — подписала пост Брежнева.

Поклонники назвали 36-летнюю артистку образцом сексуальности и богиней.

«Какая же вы красивая!», «Идеальная!», «Вера просто богиня красоты», «Эталон сексуальности», «Красота в простоте», «До чего ж вы, Вера, хорошенькая! На вас приятно смотреть и в жизни, и на сцене, и в кино! Ни грамма пошлости!», «Фигура классная», «Изумительно! Неожиданно трогательно!», — комментировали фанаты, пишет mail.ru.

Некоторые все же урезонили восхищавшихся — «Фото как фото», «Девушка мечтает согреться».