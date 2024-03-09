Верблюдов заметили на алтайской трассе

Очевидцы сфотографировали животных в Тюменцевском районе около села Ключи.
Откуда пришли верблюды и есть ли у них хозяин — неизвестно.
Ранее жители Алтайского края заметили в бору верблюдов.
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Гуляющих по трассе верблюдов увидели в Алтайском крае, сообщает "В Курсе 22".
Очевидцы сфотографировали животных в Тюменцевском районе около села Ключи.
Откуда пришли верблюды и есть ли у них хозяин — неизвестно.
Ранее жители Алтайского края заметили в бору верблюдов.
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