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Жизнь

Что можно и нельзя делать на Вербное воскресенье. Народные приметы

25 апреля отмечается православный праздник — Вербное воскресенье. Дата приходится на шестой день Великого поста. Традиции и приметы — в нашем материале.

Продажа вербы в Барнауле.
Продажа вербы в Барнауле.
Анна Зайкова.

Народные традиции на Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье по обычаю освящают пальмовые ветви. Но поскольку это южное дерево растет далеко не везде, христиане заменили его на ветки вербы, которые расцветают в начале весны.

По приметам и поверьям считалось, что освященная верба обладает целебными свойствами. Поэтому веточками прикасались к людям, желая им здоровья, ставили у изголовья больных, прикладывали к больным местам, стегали детей, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми.

Растолченные высушенные почки вербы добавляли в различные целебные отвары, которые использовали для лечения ран и кожных болезней. Иногда почки добавляли в хлеб и другую выпечку, а некоторые пекли хлеб в форме вербовой веточки.

Из раскрывающихся почек делали вербную кашу. Но верба не только исцеляет, она придаёт физическую силу, смелость и мужество, поэтому многие юноши делали себе обереги и талисманы из почек вербы.

Также амулеты из вербовых почек носили бездетные женщины. Были и приметы на будущих детей. Чтобы потомство было здоровым, то веточку вербы клали под перину, а молодоженов осыпали почками.

Верба. Весна в Барнауле.
Верба. Весна в Барнауле.
Анна Зайкова.

Считалось, что если перед дальней дорогой или каким-нибудь серьезным делом съесть несколько вербовых почек, то человека на его пути и в деле будет ждать только успех. Ветвями украшали иконы, их развешивали по углам комнат.

В Вербное воскресенье запрещены любые физические нагрузки. Также уборка, готовка и даже расчесывание волос. Еще запрещены ссоры, выяснение отношений и шумное веселье. Нужно посвятить время отдыху и общению с близкими.

Народные приметы на Вербное воскресенье

  • Птиц накормить в Вербное воскресенье — к богатству.
  • Посадить новый цветок утром Вербного воскресенья — деньги в дом привлечь.
  • Дождь в этот день — к промозглому лету, а солнце — к сухому и жаркому.
  • Если к Вербному воскресенью растаял снег на крышах — май будет теплым и солнечным.
  • Если птицы поют на рассвете в Вербное воскресенье — год будет удачным.
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