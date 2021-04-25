Что можно и нельзя делать на Вербное воскресенье. Народные приметы

25 апреля отмечается православный праздник — Вербное воскресенье. Дата приходится на шестой день Великого поста. Традиции и приметы — в нашем материале.

Народные традиции на Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье по обычаю освящают пальмовые ветви. Но поскольку это южное дерево растет далеко не везде, христиане заменили его на ветки вербы, которые расцветают в начале весны.

По приметам и поверьям считалось, что освященная верба обладает целебными свойствами. Поэтому веточками прикасались к людям, желая им здоровья, ставили у изголовья больных, прикладывали к больным местам, стегали детей, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми.

Растолченные высушенные почки вербы добавляли в различные целебные отвары, которые использовали для лечения ран и кожных болезней. Иногда почки добавляли в хлеб и другую выпечку, а некоторые пекли хлеб в форме вербовой веточки.

Из раскрывающихся почек делали вербную кашу. Но верба не только исцеляет, она придаёт физическую силу, смелость и мужество, поэтому многие юноши делали себе обереги и талисманы из почек вербы.

Также амулеты из вербовых почек носили бездетные женщины. Были и приметы на будущих детей. Чтобы потомство было здоровым, то веточку вербы клали под перину, а молодоженов осыпали почками.

Верба. Весна в Барнауле. Анна Зайкова.

Считалось, что если перед дальней дорогой или каким-нибудь серьезным делом съесть несколько вербовых почек, то человека на его пути и в деле будет ждать только успех. Ветвями украшали иконы, их развешивали по углам комнат.

В Вербное воскресенье запрещены любые физические нагрузки. Также уборка, готовка и даже расчесывание волос. Еще запрещены ссоры, выяснение отношений и шумное веселье. Нужно посвятить время отдыху и общению с близкими.

Народные приметы на Вербное воскресенье