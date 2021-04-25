Что можно и нельзя делать на Вербное воскресенье. Народные приметы

Народные традиции на Вербное воскресенье
В Вербное воскресенье по обычаю освящают пальмовые ветви. Но поскольку это южное дерево растет далеко не везде, христиане заменили его на ветки вербы, которые расцветают в начале весны.
По приметам и поверьям считалось, что освященная верба обладает целебными свойствами. Поэтому веточками прикасались к людям, желая им здоровья, ставили у изголовья больных, прикладывали к больным местам, стегали детей, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми.
Растолченные высушенные почки вербы добавляли в различные целебные отвары, которые использовали для лечения ран и кожных болезней. Иногда почки добавляли в хлеб и другую выпечку, а некоторые пекли хлеб в форме вербовой веточки.
Из раскрывающихся почек делали вербную кашу. Но верба не только исцеляет, она придаёт физическую силу, смелость и мужество, поэтому многие юноши делали себе обереги и талисманы из почек вербы.
Также амулеты из вербовых почек носили бездетные женщины. Были и приметы на будущих детей. Чтобы потомство было здоровым, то веточку вербы клали под перину, а молодоженов осыпали почками.
Считалось, что если перед дальней дорогой или каким-нибудь серьезным делом съесть несколько вербовых почек, то человека на его пути и в деле будет ждать только успех. Ветвями украшали иконы, их развешивали по углам комнат.
В Вербное воскресенье запрещены любые физические нагрузки. Также уборка, готовка и даже расчесывание волос. Еще запрещены ссоры, выяснение отношений и шумное веселье. Нужно посвятить время отдыху и общению с близкими.
Народные приметы на Вербное воскресенье
- Птиц накормить в Вербное воскресенье — к богатству.
- Посадить новый цветок утром Вербного воскресенья — деньги в дом привлечь.
- Дождь в этот день — к промозглому лету, а солнце — к сухому и жаркому.
- Если к Вербному воскресенью растаял снег на крышах — май будет теплым и солнечным.
- Если птицы поют на рассвете в Вербное воскресенье — год будет удачным.