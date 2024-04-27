Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2023 году дата праздника выпала на 9 апреля.
Вербное воскресенье — один из важнейших праздников в христианстве. Он посвящен событиям, описанным в Евангелии, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим.
Согласно Библии, Иисус воскресил своего друга Лазаря, который был мертвым уже четверо суток. После этого он отправился в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху.
По дороге Иисус увидел привязанного к дереву молодого осла и въехал на нем в город. Народ, узнавший о чуде воскрешения Лазаря, приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней.
В России пальмовые ветви, которыми приветствовали Христа, заменили на веточки вербы. Отсюда и пошло название праздника — Вербное воскресенье.
Православные начинают празднество Вербного воскресенья со всенощного бдения, на котором читали особую молитву.
Веточки вербы освещают в церкви — так она приобретает целительные свойства.
На утро после праздничной службы взрослые слегка ударяют веточками вербы детей, приговаривая: «Верба красна, бей до слез, будь здоров!».
Считалось, что освященная верба может защитить от сглаза и порчи. Освященные веточки хранили в течение всего года. Также в Вербное воскресенье молодежь устраивала веселые гуляния — водила хороводы и ходила в гости.
- Считается, что в Вербное воскресенье нельзя работать, рукодельничать, шить и вязать.
- Также есть поверье, что ветки вербы, освященные в церкви в Вербное воскресенье, защищают дом от пожаров и наводнений, а также приносят здоровье и достаток.
- Существует народная примета, что если в Вербное воскресенье тепло и солнечно, то и лето будет теплым или жарким.
Согласно сервису Яндекс.Погода, в Вербное воскресенье будет жарко, но облачно с прояснениями.
Утром температура составит от +2 до +14 градусов, днем до +17.
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