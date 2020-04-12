Вербное воскресенье 2020: как нужно отмечать этот праздник

В этом году православные христиане отметят Вербное воскресенье 12 апреля. По-другому праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Он отмечается ровно за неделю до Пасхи. Рассказываем, в чем суть праздника и почему именно верба выбрана символом дня.

История праздника Вербное воскресенье

Праздник Вход Господень в Иерусалим установила христианская церковь в Иерусалиме в 4 веке. На Руси же он появился в 10 веке и получил название Вербное воскресенье. Он посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне его мученических страданий.

После того, как Христос воскресил Лазаря из Вифании, слухи о нем распространились по многим городам. Это событие поразило всех окружающих. Поэтому, когда путники приблизились к городу, к ним навстречу вышло множество людей.

Одни от радости снимали с себя одежды и устилали ими путь, по которому следовал Господь, а другие резали ветви пальмы и бросали их на дорогу. Спустя пять дней эта же толпа кричала: «Распни его!».

Вербное воскресенье в Барнауле. 5 апреля 2015 года. Михаил Хаустов

Иисус Христос ехал в Иерусалим на осле в сопровождении апостолов. По традициям, въезд на лошади означал превосходство человека, особый статус, и даже, возможно, недобрые намерения. Но Мессия выбрал ослика, тем самым показав, что равен с людьми, не держит злых и черных мыслей.

Несмотря на такую торжественную встречу, Господь понимал, что идет на мученическую смерть во имя искупления грехов человечества. Праздник символизирует возрождение, веру в лучшее, надежду на светлое будущее.

Символ Вербного воскресенья

В наших широтах пальма — растение редкое и исключительно комнатное, поэтому символом для празднования Входа Господня в Иерусалим стала верба, которая первой распускается после долгой и суровой зимы.

Вербное воскресенье в Барнауле. 5 апреля 2015 года. Михаил Хаустов

Традиции Вербного воскресенья

В этот день православные христиане посещают богослужения в храмах. Заранее подготовленные вербные или ивовые ветви освящаются во время службы священником. После того, как вербу принесут домой, принято слегка ударить ей своих домочадцев. Это сулит здоровье на весь год.

Верующие хранят вербы рядом с иконами в течении всего года. Ровно до того, как придет время заменить их новыми и свежими. Старые ветки сжигаются, поскольку в них скапливается негативная энергия, которую они убирают от всех находящихся в доме.

В Вербное воскресенье все верующие, которые соблюдают пост, смогут позволить себе послабление в еде. Сегодня можно употреблять любые блюда из рыбы.