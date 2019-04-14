Вербное воскресенье у католиков: суть и традиции праздника

В 2019 Вербное воскресенье католики отмечают 14 апреля. По-другому этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. У западных христиан распространено еще одно название — Пальмовое воскресенье. Рассказываем о сути и традициях католического Вербного воскресенья.

Вербное воскресенье 2019 у католиков

Вход Господень в Иерусалим празднуют в последнее воскресенье перед Пасхой. В 2019 году католическая Пасха — 21 апреля.

События Вербного воскресенья описаны в Евангелиях и связаны с днем накануне — Лазаревой субботой, когда Иисус Христос воскресил своего друга по имени Лазарь. После этого он отправился в Иерусалим.

Множество людей были поражены совершенным им чудом. Они оказывали Иисусу Христу царские почести: кричали «Осанна!» и бросали под ноги его ослу пальмовые ветви.

В Барнауле зацвели две вербы. 21 октября 2013 года. Олег Богданов

В западной традиции пальмовые ветви — важный элемент праздничной мессы. Поэтому Вход Господень в Иерусалим называют Пальмовым воскресеньем. В России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили на вербы.

В Вербное воскресенье перед мессой католики проводят торжественное шествие. Верующие держат ветви и зажженные свечи. Во время шествия поют молитвы и гимн Христу-Царю, уточняет foma.ru.

Такое шествие отсылает к истории праздника: люди вышли навстречу Иисусу Христу, когда он въезжал в Иерусалим.

В католическое Вербное воскресенье на богослужении освящают ветви. Их хранят дома, до следующего Великого поста.