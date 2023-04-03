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Значение Вербного воскресенья

Вербное воскресенье отсылает к евангельским преданиям, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.

В субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Затем он вместе с учениками отправился в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху.

На подходе к городу Иисус увидел привязанного к дереву молодого осла и въехал на нем в город. Народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!»