3 апреля
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Жизнь

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим: традиции и приметы праздника

Букеты вербы ассоциируются с началом весны, первыми теплыми днями и важнейшим православным праздником — Вербным воскресеньем. Altapress.ru рассказывает о приметах и традициях праздника.

В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.
В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.
Олег Богданов
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Когда отмечают Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2023 году дата праздника выпала на 9 апреля.

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Значение Вербного воскресенья

Вербное воскресенье отсылает к евангельским преданиям, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.

В субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Затем он вместе с учениками отправился в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху.

На подходе к городу Иисус увидел привязанного к дереву молодого осла и въехал на нем в город. Народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!»

Пасха. Яйца. Верба
Пасха. Яйца. Верба
СС0
3
Почему символом стала верба?

Согласно преданию, на дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви. В России место пальмы заняла верба.

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Традиции праздника

Православные начинали празднество со всенощного бдения, на котором читали особую молитву. Веточки вербы освещали в церкви — так она приобретала целительный свойства.

На утро взрослые осторожно хлестали веточками вербы детей, приговаривая: «Верба красна, бей до слез, будь здоров!». Освященные веточки хранили весь год.

Также молодежь устраивала веселые гуляния — водила хороводы и ходила в гости.

Вербное воскресенье в Барнауле. 5 апреля 2015 года.
Вербное воскресенье в Барнауле. 5 апреля 2015 года.
Михаил Хаустов
5
Народные поверья
  • Ясная и теплая погода на Вербное воскресенье сулит хороший урожай;
  • Ветреная погода — к прохладному лету;
  • Мороз — к рекордному урожаю пшеницы;
  • На березе раньше ольхи появились листочки — лето будет сухим; если ольха наперед — дождливым.
6
Погода на Вербное воскресенье

Согласно сервису «Яндекс.Погода», погода в Вербное воскресенье будет пасмурной.

Утром температура составит −3…−1 градус, днем потеплеет до +3…4 градусов.

Погода 9 апреля
Погода 9 апреля
Яндекс. Погода
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