Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2023 году дата праздника выпала на 9 апреля.
Вербное воскресенье отсылает к евангельским преданиям, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.
В субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Затем он вместе с учениками отправился в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху.
На подходе к городу Иисус увидел привязанного к дереву молодого осла и въехал на нем в город. Народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями и хвалебной песней: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!»
Согласно преданию, на дорогу, по которой ехал Иисус, люди бросали пальмовые ветви. В России место пальмы заняла верба.
Православные начинали празднество со всенощного бдения, на котором читали особую молитву. Веточки вербы освещали в церкви — так она приобретала целительный свойства.
На утро взрослые осторожно хлестали веточками вербы детей, приговаривая: «Верба красна, бей до слез, будь здоров!». Освященные веточки хранили весь год.
Также молодежь устраивала веселые гуляния — водила хороводы и ходила в гости.
- Ясная и теплая погода на Вербное воскресенье сулит хороший урожай;
- Ветреная погода — к прохладному лету;
- Мороз — к рекордному урожаю пшеницы;
- На березе раньше ольхи появились листочки — лето будет сухим; если ольха наперед — дождливым.
Согласно сервису «Яндекс.Погода», погода в Вербное воскресенье будет пасмурной.
Утром температура составит −3…−1 градус, днем потеплеет до +3…4 градусов.