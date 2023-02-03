Верховный суд Италии разрешил детям не видеться с бабушками и дедушками, если они этого не хотят

Верховный суд вынес такое решение после многолетнего разбирательства в одной итальянской семье. Там едеи отказывались ехать к бабушке, дедушке и дяде по отцовской линии из-за «напряженности в семье».
Однако пенсионеры думаю, что это родители запрещают им видеться с внуками.
В двух судебных инстанциях бабушка и дедушка добились разрешения на встречу с внуками в присутствии социального работника.
Родители не согласились, подали апелляцию в Верховный суд и он встал на их сторону. Высший судебный орган постановил, что интересы детей должны быть важнее того, чего хотят бабушка с дедушкой.
Суд отметил, что «нежелательные отношения» не могут быть навязаны детям, особенно, если они старше 12 лет. Дети в таком возрасте способны самостоятельно решать, с кем им хочется общаться, а с кем нет.
Ранее ребенок нашел на улице гранату и принес ее бабушке.
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