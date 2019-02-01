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2 февраля
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Жизнь

Верховный суд России отказался принять жалобы пользователей на блокировку Telegram

Верховный суд России отклонил жалобы 35 пользователей мессенджера Telegram на его блокировку. Заявителям также отказали в передаче иска к ФСБ для рассмотрения по существу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Telegram.
Telegram.
Tele2

ВС РФ отклонил жалобу на отказ Мещанского суда принять иск к рассмотрению. В марте 2018 года пользователи мессенджера обратились в районную инстанцию с административными исками к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки.

Мещанский суд отказал в принятии коллективного иска, сославшись на то, что этот вопрос никак не затрагивает права и законные интересы истцов. Мосгорсуд в сентябре 2018 года согласился с районным судом, отказав в пересмотре решения. Теперь и высшая инстанция заняла ту же позицию.

Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявлял, что «нужно пройти эту инстанцию для исчерпания средств защиты на национальном уровне». По всей видимости, заявители планируют жаловаться в международные суды.

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