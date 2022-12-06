6 декабря
﻿
Жизнь

Верните мой 2006-й? Каким был самый ходовой транспорт Барнаула, когда проезд стоил не больше 9 рублей

Ее двери не открывались автоматически. А чтобы закрыть — нередко требовалась недюжинная сила. Встречайте: Ее Величество желтая «Газель» на снимках Дмитрия Кудрявцева 2005−2006 годов.

Желтые газели в Барнауле, 2005-2006 год.
Желтые газели в Барнауле, 2005-2006 год.
Дмитрий Кудрявцев.

Эти желтые машины ездили одна за одной, целыми стаями. Они породили шоферскую школу «водитель — сам себе кассир», которая сегодня уже относится не только к юрким маршруткам, но и к некоторым трамваям. За такие услуги барнаульцы раньше платили 9 рублей.

Камеры не контролировали улицы города жестко, поэтому пассажиры могли «десантироваться» на обочине, вне остановок, которые нередко забивались чередой «Газелей».

Активно бороться с «Газелями» власти начали как раз в годы этого фоторепортажа. К этому времени их уже не считали удобными и безопасными для перевозки горожан, хоть этот транспорт и был официально лицензирован для работы на пассажирских маршрутах.

Ранее altapress.ru вспоминал, какого это было — мерить джинсы в -30 на Старом базаре.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость