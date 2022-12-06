Верните мой 2006-й? Каким был самый ходовой транспорт Барнаула, когда проезд стоил не больше 9 рублей

Эти желтые машины ездили одна за одной, целыми стаями. Они породили шоферскую школу «водитель — сам себе кассир», которая сегодня уже относится не только к юрким маршруткам, но и к некоторым трамваям. За такие услуги барнаульцы раньше платили 9 рублей.
Камеры не контролировали улицы города жестко, поэтому пассажиры могли «десантироваться» на обочине, вне остановок, которые нередко забивались чередой «Газелей».
Активно бороться с «Газелями» власти начали как раз в годы этого фоторепортажа. К этому времени их уже не считали удобными и безопасными для перевозки горожан, хоть этот транспорт и был официально лицензирован для работы на пассажирских маршрутах.
Ранее altapress.ru вспоминал, какого это было — мерить джинсы в -30 на Старом базаре.
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