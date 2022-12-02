2 декабря
﻿
Жизнь

Зимой и летом — мерь кроссы на картонке. Старый (во всех смыслах) базар в морозном фоторепортаже из прошлого

Морозным днем вспоминаем о том, как раньше в -30 подбирали себе одежду и обувь. Не в теплом ТРЦ, а на Старом базаре. Только картонка — только хардкор! Погружаемся в ностальгию вместе с фотографиями Дмитрия Кудрявцева из декабря 2005 года.

Старый базар. Декабрь, 2005 год.
Старый базар. Декабрь, 2005 год.
Дмитрий Кудрявцев.

Работе тех продавцов не позавидуешь. Мало того, что им предстояло целый день простоять на морозе, так еще и каждое утро нужно было развозить тяжелые ящики с товаром и оформлять свой железный короб, а в конце — собирать все обратно.

Наверное, чудом у них оставались силы на обслуживание клиентов по высшему разряду: пододвинуть картонку под ногу, застегнуть замочек на сапогах (чтобы покупатель не нагибался в своей толстой шубе). Прикрыть покрывальцем от посторонних глаз человека, который пришел за более интимной вещью, чем валенки. А если требовалось найти обувь нужного размера, которой на месте не оказалось, сбегать за парой в палатку к «Гале».

Теперь же вместо царства меховых шапок и прочих вещей, которые «прекрасно на вас сидят, сносу нет!», на Мало-Тобольской строят снежный городок.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость