Морозным днем вспоминаем о том, как раньше в -30 подбирали себе одежду и обувь. Не в теплом ТРЦ, а на Старом базаре. Только картонка — только хардкор! Погружаемся в ностальгию вместе с фотографиями Дмитрия Кудрявцева из декабря 2005 года.

Работе тех продавцов не позавидуешь. Мало того, что им предстояло целый день простоять на морозе, так еще и каждое утро нужно было развозить тяжелые ящики с товаром и оформлять свой железный короб, а в конце — собирать все обратно.

Наверное, чудом у них оставались силы на обслуживание клиентов по высшему разряду: пододвинуть картонку под ногу, застегнуть замочек на сапогах (чтобы покупатель не нагибался в своей толстой шубе). Прикрыть покрывальцем от посторонних глаз человека, который пришел за более интимной вещью, чем валенки. А если требовалось найти обувь нужного размера, которой на месте не оказалось, сбегать за парой в палатку к «Гале».

Теперь же вместо царства меховых шапок и прочих вещей, которые «прекрасно на вас сидят, сносу нет!», на Мало-Тобольской строят снежный городок.