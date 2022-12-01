Новогодний городок начали строить на Мало-Тобольской

Лед для строительства новогоднего городка уже завезли на пешеходную зону улицы Мало-Тобольской в Барнауле 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Привезенный лед используют для строительства ледовых скульптур. Самыми главными станут фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме них планируют изготовить восемь ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток.

В 2022 году традиционную праздничную ель установят на Мало-Тобольской вместо площади Сахарова. Саму пешеходную зону украсят елочными шарами, елями и другими новогодними композициями.

Для малышей построят две горки.

Завершить обустройство новогоднего городка планируют до 23 декабря.

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