Новогодний городок начали строить на Мало-Тобольской

Привезенный лед используют для строительства ледовых скульптур. Самыми главными станут фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме них планируют изготовить восемь ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток.
В 2022 году традиционную праздничную ель установят на Мало-Тобольской вместо площади Сахарова. Саму пешеходную зону украсят елочными шарами, елями и другими новогодними композициями.
Для малышей построят две горки.
Завершить обустройство новогоднего городка планируют до 23 декабря.
Ранее стало известно, как в Барнауле справят Новый год — в кругу семьи и без салюта.
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