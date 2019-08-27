Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 августа 28°C
512

Вернулись в беззаботное детство: как прошёл фестиваль дворовых игр в Барнауле

24 августа на территории ЭКО ЯРМАРКИ (ул. Взлетная, 2-к) прошёл большой фестиваль дворовых игр. Здесь взрослые смогли окунуться в мир беззаботного детства, а дети — познакомиться с развлечениями без гаджетов и компьютерных игр.

Фестиваль дворовых игр в Барнауле.
Фестиваль дворовых игр в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Журнал «Телепарк» и ЭКО ЯРМАРКА организовали площадки с классическими играми: городки и классики, крестики-нолики и домино, жмурки и из круга вышибала, квадрат и красочка в коробочку. Для самых маленьких работала главная сцена с анимационной программой, танцами с апельсиновыми мишками и подарками от группы компаний «Алгоритм». А ещё — площадка от спортивно-оздоровительного клуба «Феникс» с открытыми тренировками на батуте и показательными выступлениями акробатов. Здесь же самые сильные и смелые папы показали себя в настоящем поединке по армрестлингу. Победителей наградили на главной сцене напитками от Барнаульского пивоваренного завода.

Фонд поддержки спорта организовал запуск моделей самолетов для всех желающих и шахматный турнир. «Леруа Мерлен» провел серию творческих мастер-классов по оформлению фоторамки и познакомил гостей с техникой декора при помощи гвоздей и ниток — стринг-артом. Кроме того, для маленьких гостей работал аквагрим и ещё несколько творческих зон, где они мастерили кукол, учились делать лизуны и слаймы.

Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость