Вернулись в беззаботное детство: как прошёл фестиваль дворовых игр в Барнауле

24 августа на территории ЭКО ЯРМАРКИ (ул. Взлетная, 2-к) прошёл большой фестиваль дворовых игр. Здесь взрослые смогли окунуться в мир беззаботного детства, а дети — познакомиться с развлечениями без гаджетов и компьютерных игр.

Журнал «Телепарк» и ЭКО ЯРМАРКА организовали площадки с классическими играми: городки и классики, крестики-нолики и домино, жмурки и из круга вышибала, квадрат и красочка в коробочку. Для самых маленьких работала главная сцена с анимационной программой, танцами с апельсиновыми мишками и подарками от группы компаний «Алгоритм». А ещё — площадка от спортивно-оздоровительного клуба «Феникс» с открытыми тренировками на батуте и показательными выступлениями акробатов. Здесь же самые сильные и смелые папы показали себя в настоящем поединке по армрестлингу. Победителей наградили на главной сцене напитками от Барнаульского пивоваренного завода.

Фонд поддержки спорта организовал запуск моделей самолетов для всех желающих и шахматный турнир. «Леруа Мерлен» провел серию творческих мастер-классов по оформлению фоторамки и познакомил гостей с техникой декора при помощи гвоздей и ниток — стринг-артом. Кроме того, для маленьких гостей работал аквагрим и ещё несколько творческих зон, где они мастерили кукол, учились делать лизуны и слаймы.

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