Версальский договор: мир, который привел ко Второй мировой войне

28 июня 1919 года страны Антанты и Германия подписали мирный договор. Долгожданный документ сигнализировал прекращение четырехлетней войны. Российская империя входила в число победителей, однако результаты договора были не в ее пользу и уж, разумеется, не в пользу Германии. Чем же не угодил Версальских договор и как стал причиной Второй Мировой — в материале altapress.ru

Первая мировая война привлекла 38 государств и более 1,5 млн человек. Убийство сербскими заговорщиками наследника австрийского престола выпустило нарастающие на протяжении десятилетий проблемы. Все это вылилось в 4 года кровопролитной войны и закончилось Версальским миром, который устроил не всех.

Кто участвовал в подписании мира

Первая мировая война 1914−1918 годов фактически закончилась подписанием на конференции во Франции Версальского договора. В соглашении участвовали противоборствующие почти 60 месяцев «Антанта» и Центральные державы, пишет ТАСС. Последние — со стороны проигравших: Австро-Венгрия, Германская Империя и Болгария.

Со стороны победителей: Великобритания, Франция, Сербия — не было только Российской империи, вышедшей из войны незадолго до ее общемирового окончания. Сражаясь на стороне победившей Антанты, государство не получило ничего. Стоит заметить, что империя в ходе войны успела начать внутри революцию и изменить статус на республику.

На конференции победителям важно было заключить договор с Германией — именно ее сделали главным виновником. С другими Центральными державами подписывали отдельные соглашения.

Интересно то, что к активно участвовавшим в военных событиях 1914−1918 годов — Великобритании, Франции, США, Италии и Японии, примкнули больше двух десятков маленьких стран. Поучаствовали, например, Панама, Гондурас и Либерия. Страны, просто напросто, вовремя объявили войну Германии. На этом их вклад заканчивался. Наше государство, напомним, ни один договор не подписывало.

В чем суть Версальского договора

Мир подписали на условиях победителей, то есть стран Антанты. Претензии к Центральным державам были разными. К союзникам Германии в основном предъявляли только территориальные требования: страны, испытывая политические потрясения, распались. Весь груз моральной и материальной ответственности лег на Германию.

По соглашению «виновница» теряла свои колонии в Африке и Азии, сообщает сайт, посвященный Первой мировой войне. В то время как подписавшие договор новые государства признавались правомочными участниками европейского политического процесса. Соглашение фактически дало старт децентрализации Британской империи, которая была неспособна вести войну без войск колоний.

С этого момента Канада, Южная Африка и Индия, Новая Зеландия и Австралия становились самостоятельными субъектами международного права.

Немецкая сторона вопроса

Условия договора были неподъемные для Германии. Колонии в Африке и Океании между собой поделили страны-победительницы. Государство лишилось еще и Эльзаса, Лотарингии, части Шлезвига и Восточной Пруссии. Немцы обязались выплачивать репарации на общую сумму в 269 млрд золотых марок. Приблизительно эта сумма соответствовала 96 тыс. тонн чистого золота.

Почему русские не участвовали ни в одном соглашении

С 1917 по 1922 год страна находилась в состоянии гражданской войны. Белые не сумели убедить Антанту в своей состоятельности для представления государства на политической арене, а красные международное право отвергали вовсе, пишет «Вокруг Света». Интересы России, вышедшей из войны незадолго до ее окончания не учли совсем — даже при определении новых границ восточных государств: Польши, Чехословакии и Румынии.

Временное сближение

Германия и советская Россия оказались недовольны исходом договора. Это и способствовало сближению стран. Германия строила СССР военную технику и обучала свои вооруженные силы — несмотря на то, что это запретили договором. Советский Союз же удостоился официального признания на политической арене. Его признали даже страны Антанты, опасаясь, что Германия получит привилегии в торговле с Россией.

Долгое время в советской истории эта война трактовалась, как «несправедливая и захватническая со стороны всех участников».

Лига Наций не спасла

Тогда же, на конференции учредили Лигу Наций — фактически ставшую прообразом современного ООН. Она стала первой международной организацией, которую создали чтобы поддерживать мир с правом на применение санкций против агрессора. Первое ее рабочее заседание состоялось 16 января 1920 года в Женеве.

Однако за все время работы организация показала, что не может разрешать серьезные конфликты. Фактически, Лига Наций шла на поводу у союза Антанты. Она не сумела ограничить французскую агрессию в сторону Германии. Утратила свой авторитет и не смогла предотвратить Вторую мировую войну, а возможно подтолкнула к ней.

Германия, принявшая все условия «мира» была подавлена и разбита: экономически, политически и духовно. Однако это сыграло скорее злую шутку в дальнейшей истории — как оказалось, потенциал для реванша государство сохранило, пишет История.РФ.

Это и привело ко Второй мировой войне и неспособности предотвратить режим Адольфа Гитлера. Уже через двадцать лет, 1 сентября 1939 года, мир осознал тяжесть последствий.