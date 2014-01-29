Верующего соцработника, искавшего экстремизм в Сибири, арестовали за две порностудии

В Красноярске подозреваемых в организации порностудии, в которой подрабатывали несовершеннолетние, отправили в СИЗО, сообщает « ТВК Красноярск ».

Ранее региональный СК сообщил, что по делу проходят двое подозреваемых — мужчины 38 и 47 лет. В съемках видео участвовали 10 девушек в возрасте от 15 лет. Фильмы снимали для продажи на порносайты.

«Осенью 2019 года подозреваемые, находясь в коттедже и квартире, расположенных в Центральном районе краевого центра, используя фото, видео и другую аппаратуру осуществляли съемку несовершеннолетних, в целях изготовления порнографических материалов. В настоящее время устанавливается количество потерпевших по данному уголовному делу», — рассказали ведомстве.

Как сообщает «ТВК Красноярск», по неофициальной информации один из подозреваемых — директор по развитию реабилитационного центра. Контора специализируется на лечении наркозависимости, алкоголизма и игромании, а также занимается социализацией.

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу СС0

На странице центра в Facebook указано, что он работает при поддержке Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

«Также, по некоторой информации, реабилитационный центр получил 400 тыс. руб. в качестве президентского гранта на работу с наркозависимыми. А в 2019 году организовал вместе с полицейскими „Киберпатруль“ — под его руководством подростки искали экстремизм в соцсетях», — пишет издание.

Судя по записям на личной странице мужчины в Facebook, он верующий человек, участвует в заседаниях Общественного совета при Красноярской митрополии и пишет заметки о том, как должна себя вести супруга при общении с мужем.