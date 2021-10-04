Весь Барнаул получил тепло

Во всех жилых домах и социальных учреждениях Барнаула запустили отопление, заявили в горадминистрации.

До официального старта отопительного сезона по заявке к теплу подключились 34 детских сада, три школы, одно учреждение дополнительного образования и шесть медицинских учреждений.

С 21 сентября отопление подали во все объекты здравоохранения и образования, а к 28 сентября обеспечены нормативные параметры на всей территории города.

За это время на тепловых сетях не обошлось без ЧП. Произошло 51 повреждение, влияющее на отопление, и 17 повреждений, влияющих на подачу горячей воды.

«Сейчас все внешние обстоятельства, влияющие на запуск систем отопления (работа котельных, повреждения на тепловых сетях), устранены», — отметил зампредседателя комитета по энергоресурсам и газификации города Сергей Бекетов.

На барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 сформировали необходимый запас топлива — 140 000 и 342 000 тонн угля (175% и 372% от уровня нормативного запаса), добавили в мэрии.

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