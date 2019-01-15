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Жизнь
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Весь мусор в России станут взвешивать и учитывать в электронном виде

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2019 года создать единую государственную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Вблизи барнаульского полигона ТКО. Декабрь 2018 года.
Вблизи барнаульского полигона ТКО. Декабрь 2018 года.
Анна Зайкова.

Система учета должна объединить электронные базы территориальных схем обращения с ТКО, отражать данные об обороте мусора по каждому региону России, следует из документа.

В каждом регионе должна быть создана своя система учета «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении».

Кроме того, Путин поручил создать федеральную компанию-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с ТКО. Её офис будет находиться в Москве, учредителем станет министерство природных ресурсов и экологии.

Согласно документу, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства, стимулировать инвестиционную активность в данной сфере и реализовывать нацпроект «Экология».

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