Весь мусор в России станут взвешивать и учитывать в электронном виде

Система учета должна объединить электронные базы территориальных схем обращения с ТКО, отражать данные об обороте мусора по каждому региону России, следует из документа.
В каждом регионе должна быть создана своя система учета «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении».
Кроме того, Путин поручил создать федеральную компанию-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с ТКО. Её офис будет находиться в Москве, учредителем станет министерство природных ресурсов и экологии.
Согласно документу, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства, стимулировать инвестиционную активность в данной сфере и реализовывать нацпроект «Экология».