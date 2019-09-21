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Весело, под рёв моторов: смотрите, как барнаульские байкеры закрывают летний сезон

21 сентября барнаульские байкеры проводят закрытие летнего сезона. Сотни любителей мотоциклов съехались в центр города к торгово-равлекательному центру Galaxy. Там прошла большая праздничная программа. Altapress.ru со скоростью звука подготовил горячий фоторепортаж с места событйй.

Байкеры весело закрывают летний сезон в Барнауле.
Байкеры весело закрывают летний сезон в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

Организатором выступает мотоклуб «Колесницы дорог». Сначала на площадке возле ТРЦ «Галактика» прошла большая развлекательные программа. В нее входили веселые конкурсы, в том числе с участие девушек, демонстрация различных трюков на железных конях, а также демонстрация самых различных моделей байков и фотосессия для всех желающих.

В16:00 организованная колонна байкеров отправилась в традиционный мотопробег по улицам Барнаула. В 19:00 байкеры и их друзья соберутся в «Байк-баре», где их ждет вечерняя концертная программа «По тормозам!».

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