Весенний призыв в армию могут перенести из-за пандемии коронавируса

«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны», — сказал пресс-секретарь главы российского государства журналистам 18 марта.

Сейчас очень трудно пытаться прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, отметил Песков.

«Какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными. Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией», — добавил официальный представитель Кремля.