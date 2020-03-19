Весенний призыв в армию могут перенести из-за пандемии коронавируса

«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны», — сказал пресс-секретарь главы российского государства журналистам 18 марта.
Сейчас очень трудно пытаться прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, отметил Песков.
«Какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными. Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией», — добавил официальный представитель Кремля.
О призыве
Призыв в Вооруженные силы России проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Перед каждым призывом издается специальный указ Верховного главнокомандующего — президента РФ. Вооруженные силы комплектуются на смешанной основе — как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет призывников.
О пандемии
Сейчас из-за угрозы распространения COVID в России введен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
С 18 марта границы России закрыты для иностранцев на въезд.
Отменены массовые мероприятия, занятия в школах, спортивные соревнования.