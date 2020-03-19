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Жизнь

Весенний призыв в армию могут перенести из-за пандемии коронавируса

В Кремле изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию из-за пандемии коронавируса и запросят Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны», — сказал пресс-секретарь главы российского государства журналистам 18 марта.

Сейчас очень трудно пытаться прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, отметил Песков.

«Какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными. Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией», — добавил официальный представитель Кремля.

О призыве

Призыв в Вооруженные силы России проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Перед каждым призывом издается специальный указ Верховного главнокомандующего — президента РФ. Вооруженные силы комплектуются на смешанной основе — как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет призывников.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

О пандемии

Сейчас из-за угрозы распространения COVID в России введен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

С 18 марта границы России закрыты для иностранцев на въезд.

Отменены массовые мероприятия, занятия в школах, спортивные соревнования.

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