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Жизнь

Весенний призыв: в Вооруженных силах России появилась новая должность

В Вооруженных силах появилась должность главного сержанта, сообщает ТАСС.

Армия.
Армия.
Михаил Хаустов

«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», — заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Данная мера призвана поднять авторитет сержантского состава и укрепить воинскую дисциплину в подразделениях, пишет polit.ru.

О появлении в ВС РФ должности главного сержанта говорили еще в 2011 году, предусматривалось, что она будет присваиваться контрактникам.

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