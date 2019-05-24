Весенний призыв: в Вооруженных силах России появилась новая должность

«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», — заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Данная мера призвана поднять авторитет сержантского состава и укрепить воинскую дисциплину в подразделениях, пишет polit.ru.

О появлении в ВС РФ должности главного сержанта говорили еще в 2011 году, предусматривалось, что она будет присваиваться контрактникам.